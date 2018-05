Jelang Arus Mudik, Polres Cirebon Lakukan Pengecekan Jalur, Petakan Daerah Rawan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Menjelang arus mudik lebaran, Polres Cirebon dan Dishub Kabupaten Cirebon melakukan pengecekan jalur yang akan dilalui pemudik.

Pengecekan jalur pantura dimulai dari jalan perbatasan majalengka, pasar batik Plered hingga Ciledug.

Di jalur Pasar Batik Trusmi nantinya akan dibuat satu pos cek point yang disediakan untuk para pemudik melakukan pengecekan pelayanan.

