Berawal dari 2 Ekor Sapi, Peternak Ini Jadi Jutawan. Begini Lika-Liku Usahanya

Usaha tidak akan mengkhinati hasil.

Itulah kata yang cocok untuk menggambarkan Aep Suherman (50), peternak sapi perah yang sukses di Desa Sukawana, Kecamatan Pangelangan, Kabupaten Bandung.

Aep memiliki pengalaman inspiratif yang mungkin patut dicontoh peternak lain, terutama generasi muda saat ini yang masih mempersoalkan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan.

Aep yang memulai menjadi peternak sapi perah pada tahun 1990 bermodalkan dua ekor sapi peninggalan orang tuanya.

Kini, ia dapat berbangga diri setelah menjalankan usahanya dengan tekun, kerja keras, dan ikhlas.

Ia telah memiliki 20 ekor sapi perah yang mampu menghasilkan rata-rata 13-14 liter/sapi/perhari.

Jika dikalkulasikan harga per liter susu sapi yang dibeli koperasi susu dari peternak seharga Rp. 4.500, Aep bisa meraup keuntungan Rp 1.170.000 per hari atau Rp. 35.100.000 per bulan dari susu yang dihasilkan 20 ekor sapi perah miliknya.

Nilai keuntungan yang menggiurkan itu mengalahkan penghasilan relatif dari seorang karyawan kantoran per bulan.