The Legacy Continues: Misi Igor Tolic Merawat Dinasti Juara Persib Bandung

Ringkasan Berita: Persib ganti pelatih: Bojan Hodak naik jadi advisor, Igor Tolic jadi head coach musim 2026/2027.

Langkah ini dinilai strategi jaga kontinuitas dan minim guncangan taktik usai three-peat.

Tantangan Tolic adalah keluar dari bayang-bayang Hodak dan menjaga dominasi Persib.

Oleh: Yan Agus Supianto - Pencinta Persib

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jagat sepak bola tanah air, khususnya episentrum pencinta Persib Bandung, dikejutkan oleh pengumuman mendadak pada Senin (25/5/2026) tengah malam. Hanya berselang sehari setelah ribuan Bobotoh membubarkan diri dari konvoi lautan biru merayakan gelar juara liga tiga musim beruntun (three-peat), manajemen Pangeran Biru resmi mengumumkan pergantian nakhoda.

Bojan Hodak—sang arsitek legendaris yang mempersembahkan trofi Liga 1 2023/2024, 2024/2025, dan Super League 2025/2026—resmi menanggalkan jabatan sebagai Head Coach. Posisinya digantikan oleh sang asisten, Igor Tolic, untuk mengarungi musim 2026/2027.

Langkah ini memicu pertanyaan besar: Mengapa tim yang sedang mendominasi mutlak sepak bola Indonesia memilih melakukan pergeseran taktis di kursi kepelatihan? Dan bagaimana nasib Maung Bandung ke depan di bawah kendali barunya?

Perjudian Terukur atau Suksesi Terencana?

Dalam nalar sepak bola konvensional, ada adagium tak tertulis: "Never change a winning team" (Jangan pernah mengubah tim yang sedang menang). Mengganti pelatih yang baru saja menyabet gelar Best Coach 2025/2026 dan mencetak sejarah emas jelas merupakan keputusan yang berisiko tinggi. Namun, jika dibedah lebih dalam melalui kacamata jurnalistik dan manajerial, langkah PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) bukanlah sebuah kepanikan, melainkan sebuah transisi korporat yang sangat strategis.

Bojan Hodak tidak didepak. Dia justru "naik kelas" menjadi Shareholder Group Technical Advisor. Dari balik layar, juru taktik asal Kroasia ini akan mendesain arah kebijakan teknis jangka panjang klub.

Dengan menunjuk Igor Tolic sebagai pelatih kepala baru, manajemen Persib sedang berupaya menjaga aspek terpenting dalam sebuah dinasti juara: Kontinuitas.

• Familiaritas Ruang Ganti: Tolic bukan orang asing. Bergabung sejak musim 2024/2025 menggantikan Goran Paulic, dia terlibat langsung dalam meramu taktik back-to-back dan three-peat Persib. Dia mengerti luar dalam karakter ruang ganti, ego para pemain bintang, tekanan media, hingga ekspektasi masif dari Bobotoh.

• Minim Guncangan Taktis: Dibandingkan mendatangkan pelatih asing baru dengan filosofi yang benar-benar berbeda—yang membutuhkan waktu adaptasi berbulan-bulan—Tolic menjamin transisi yang mulus (seamless). Filosofi bermain diprediksi tidak akan bergeser ekstrem dari pondasi kokoh yang sudah dibangun Hodak.

Membaca Nasib Persib ke Depan: Tantangan dan Prospek

Meskipun fondasi tim sangat kokoh, tantangan di musim 2026/2027 tidak akan lebih mudah bagi Igor Tolic. Status Persib sebagai "penguasa tunggal" liga domestik dalam tiga tahun terakhir otomatis menaruh target besar di punggung mereka.

Berikut adalah analisis proyeksi nasib Persib ke depan:

1. Ujian Keluar dari Bayang-Bayang sang "Masterclass"

Tantangan terbesar Igor Tolic di awal musim bukan sekadar memenangkan pertandingan, melainkan mengatasi tekanan psikologis publik. Bojan Hodak dipuja publik Bandung berkat kemampuan taktisnya yang pragmatis namun mematikan, serta gaya diplomasinya yang cerdik di hadapan media. Sekali saja Persib menelan hasil minor di awal kompetisi, bayang-bayang kebesaran nama Hodak pasti akan langsung diungkit oleh publik. Tolic harus segera membuktikan bahwa ia adalah "arsitek utama", bukan sekadar "penerus bayangan".