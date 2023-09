Sosok Guru SMP di Pangandaran yang Curi Aset Sekolah untuk Modal Judi Online, Pernah Berprestasi

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Kepala SMP Negeri 2 Parigi, Jumid, mengaku sangat kaget ketika awal mendengar ada guru yang mencuri aset daerah yang berada di sekolahnya.

"Karena waktu itu (akhir bulan April 2021) sekolah sedang libur dan saya juga sedang ada di luar. Tiba-tiba ada yang melaporkan ke saya bahwa peralatan komputer itu sudah enggak ada," ujar Jumid kepada sejumlah wartawan di halaman SMP Negeri 2 Parigi, Rabu (13/9/2023) pagi.

Kemudian, Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran mengarahkan untuk segera lapor ke pihak kepolisian. Dan beberapa lama kemudian, akhirnya terdeteksi pelakunya.

Ternyata, pelakunya guru PNS berinisial AR yang masih merupakan bagian dari SMP Negeri 2 Parigi.

"Sosok AR ini, seorang guru yang baik. Namun, saya tidak tahu latar belakang dan sebagainya. Kebutuhan keluarganya juga saya belum kurang begitu paham," katanya.

Sebelum kejadian mencuri aset daerah, AR cukup baik. Bahkan ketika ada lomba kesenian, AR juara 2 di tingkat Kabupaten.

"Makanya, saya enggak nyangka sama sekali. Saya doakan, mudah mudahan beliau tabah dan sehat," ucap Jumid.

Aset yang dicuri AR yaitu semua alat-alat komputer di sekolah mulai 26 komputer all in one, 2 unit in fokus dan 2 unit laptop.

"Menurut perhitungan yang berkepentingan, kerugian aset daerah mungkin ada sekitar Rp 300 juta," ujarnya. *

