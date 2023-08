Cerita Cakra Khan Dapat Undangan dari Americas Got Talent, Awalnya Tak Percaya

Penyanyi asal Pangandaran, Cakra Khan ketika mengikuti audisi America's Got Talent 2023.

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi asal Pangandaran, Jawa Barat, Cakra Khan, mengungkap akhirnya bisa tampil ajang pencarian bakat America's Got Talent (AGT) 2023.

Cakra Khan mengatakan, dia sudah dihubungi oleh oleh tim America's Got Talent melalui sosial media pada akhir 2022.

"Waktu itu mereka bilang katanya lewat sosial media," ungkap Cakra Khan dikutip dari YouTube STARPRO Indonesia, Jumat (11/8/2023).

Cakra Khan mengaku jika dirinya jarang membuka sosial media.

Kemudian, tim dari AGT disebutnya mengirimkan pesan email ke manajernya.

"Kan gue jarang buka DM segala macam tuh, akhirnya mungkin karena gue enggak ada respons, dia email ke manajer gue," ujarnya.

"Terus manajer gue bilang bahwa ada ini (undangan AGT)," ucapnya.

Cakra Khan saat merasa belum percaya kerena ditakutkan hal itu penipuan.

Ia pun meminta manajernya untuk memeriksa email tersebut apakah benar atau tidak.

"Ternyata valid memang ada di production AGT," ucapnya.

Cakra Khan mengaku tidak langsung menerima tawaran tersebut.

Sebab, dia masih ada kontrak dengan label musik di Indonesia yang belum terselesaikan.

Sementara menurutnya jika mengikuti ajang tersebut nantinya pasti akan terikat kontrak juga.

Dia menuturkan jika dirinya meminta izin kepada label yang terikat kontrak dengannya.

Alhasil pihak dari label pun memberikan izin sehingga Cakra Khan menerima tawaran tersebut.

"Jadi makanya gue ke label gue, kita diskusikan segala macam, dan dapat izin. Baru Zoom lagi dengan mereka, terus mereka setuju, ya udah berangkat," ucapnya.

Penampilannya telah tayang di YouTube America's Got Talent pada Rabu (19/7/2023).

Dalam penampilannya, Cakra Khan membawakan lagu dari penyanyi Bob Marley yang berjudul No Woman No Cry hingga mendapatkan empat 'Yes' dari para juri dan bisa lanjut ke babak selanjutnya. (*)

