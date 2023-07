Sambut HUT RI ke-78, Berbagai Lomba Intelektual Digelar di Lapas Perempuan Bandung

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Pekan Intelektual atau gelaran Piknik di Lapas Perempuan Bandung sudah digelar pada 20-21 Juli dan puncaknya pada Rabu (26/7/2023) sebagai acara puncak.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk memeriahkan rangkain HUT RI ke 78 dan HUT Kementerian Hukum dan HAM ke 78.

Selama 3 hari kegiatan, digelar berbagai lomba. Para warga binaam Lapas Perempuan Bandung mendapatkan pembinaan intelektual berupa kelas menulis, kelas bahasa inggris dan Paket A,B, C.

Dalam pekan lomba intelektual ini, setiap perwakilan dari blok hunian anggrek, bougenville, cempaka, dahlia dan kelompok rehab mengikuti lomba cerdas cermat bahasa Inggris, kuis bahasa Iggris, letter to my self.

Kemudian, membuat cerpen, membaca puisi, membuat slogan, resesi buku, story telling, membuat tag line perpustakaan dan puncak nya yaitu lomba rangking 1.

"Yang membuat menarik dalam lomba ranking 1 ini warga binaan harus bersaing dengan petugas lapas perempuan bandung dalam memenangkan lomba," ujar Kepala Lapas Perempuan Bandung, Prihartati.

Selain itu, Lapas Perempuan Bandung juga menghadirkan mantan warga binaan yang memiliki prestasi setelah menyelesaikan masa pidananya yaitu Afriyani Susanti untuk dapat memberikan motivasi kepada seluruh warga binaan.

"Kegiatan ini bukan hanya kegiatan bersenang senang atau piknik semata namun juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan literasi warga binaan sehingga mereka tidak kalah dengan masyarakat luar," ujarnya.