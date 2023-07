Kisah Anjing di Bandung yang Dirawat Layaknya Manusia, Punya Kamar Ber-AC, Ada Gathering Juga

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - KECINTAAN suami-istri (pasutri) Alvin Effendy (33) dan Rebecca Wijaya (31) begitu besarnya terhadap anjing.

Bagi mereka, anjing bahkan tak lagi sekadar hewan peliharaan, tapi keluarga.

PASUTRI asal Kota Bandung tersebut memiliki anjing jenis alaskan malamute white bernama Kimo Everest dan Kai Xavier.

Karena sudah dianggap keluarga, keduanya dirawat layaknya manusia.

Makanannya tak sembarangan. Hanya jenis makanan yang terbaik, bergizi dan bernutrisi.

Tak hanya itu, Alvin dan Rebecca juga menyediakan tempat tidur yang nyaman bagi kedua anjingnya.

Mereka ditempatkan dalam ruangan ber-AC yang dilengkapi berbagai pernik lainnya agar kondisi kesehatannya tetap terjaga seperti manusia.

Tak cukup di situ, Alvin dan Rebecca juga memberikan perlakuan yang istimewa bagi anjingnya.

Saking inginnya mereka membahagiakan anjing-anjingnya, mereka mengadakan camping bersama yang diikuti 30 anjing jenis alaskan malamute dan siberian husky di Tangkal Pinus Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), 1 Juli lalu.

"Camping bersama itu diselenggarakan oleh kami selaku paw parents dari Kai and Kimo The Malamute untuk menyambut ulang tahun Kimo," ujar Rebecca kepada Tribun Jabar saat dihubungi, Jumat (7/7).

Dalam acara tersebut, ungkap Rebecca, diadakan acara Night Pine Tree Expedition, dimana seluruh anabul dan para pemilik anjing melakukan perjalanan menelusuri Hutan Pinus dengan menggunakan lentera dan juga diadakan BBQ serta sharing session bersama.

Kemudian pada 2 Juli 2023 dilanjutkan dengan acara perayaan ulang tahun Kimo Everest yang digelar secara besar-besaran di Tangkal Pinus Lembang dengan dihadiri oleh ratusan anjing.

Ia mengatakan, acara tersebut diusung dengan tema Kimo Jones and The Lost Pine Tree yang dikemas dengan menarik karena diadakan beberapa acara seperti Treasure Hunt dengan hadiah utama logam mulia.

"Kemudian Pine Tree Expedition, Battle of The Style, Save The Pawrent, Memories of Jones dan The Chosen One dengan total hadiah puluhan juta rupiah," katanya.

Rebecca mengatakan, sengaja mengadakan acara ulang tahun anabul tercintanya secara besar-besaran untuk meningkatkan awareness masyarakat agar lebih menyayangi hewan peliharaan mereka.

"Anjing sudah tidak zaman lagi hanya ditaruh di kandang dan sebagai penjaga rumah. Anjing harus dianggap sebagai bagian dari keluarga," ucap Rebecca.

Sebelum mengadakan acara ulang tahun yang besar bagi Kimo, mereka juga telah mengadakan ulang tahun anjing pertama mereka yaitu Kai Xavier secara besar-besaran di salah satu mall terkenal di Bandung pada Januari 2023.

Hanya saja, pasangan suami istri tersebut enggan membocorkan soal biaya perawatan yang dikeluarkan untuk merawat dan mengadakan acara ulang tahun bagi Kai Xavier dan Kimo Everest tersebut karena mereka tidak hitung-hitungan.

"Kalau sudah sayang (terhadap hewan peliharaan), kami tidak pernah hitung-hitungan dalam merawat mereka karena yang penting selalu dikasih yang terbaik," ujarnya.(*)