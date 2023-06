Rekomendasi 5 Kolam Renang di Bandung dan Sekitarnya, Cocok Dikunjungi Saat Libur Sekolah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Liburan sekolah telah tiba, Bandung selalu menjadi lokasi yang menjadi list untuk dikunjungi.

Selain memiliki destinasi wisata kuliner dan fesyen, Bandung juga menjadi tempat yang pas untuk berwisata wahana air atau berenang.

Di Bandung tempat wisata kolam renang pun banyak pilihannya lho.

Anda bisa merasakan sensasi berenang tak hanya di dalam ruangan, tetapi juga di luar ruangan dengan pemandangan yang indah.

Berikut ini adalah lima wisata kolam renang yang bisa dijadikan pilihan bagi Anda dan keluarga yang masih ingin berlibur di Bandung:

1. Wahoo Waterworld

Wahoo adalah destinasi wisata air yang sedang viral tepatnya berada di Jalan Pancatengah Parahyangan, Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Kolam renang ini menawarkan berbagai atraksi air seru dan menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga maupun rombongan.

Jika Anda menyukai permainan air yang memicu adrenalin, RocketBLAST adalah water coaster tercepat dan pertama di Asia Tenggara yang memiliki daya kecepatan tinggi dengan lekukan tajam.

Jelajahi juga seluncuran menegangkan lainnya yang tidak kalah seru seperti Boomerango, Superbowl, The Caterpillar, dan tentunya Abyss seluncur air setinggi 17 meter.

Anda bisa mendapatkan sensasi menegangkan menjelajahi corong raksasa besar yang meliuk berwarna-warni dengan kejutan seru saat meluncur dan menaiki dinding corong raksasa.



Harga tiket masuk ke Wahoo Waterworld mulai dari Rp 95.000 weekday dan Rp 145.000. weekend

2. Margacinta Park

Margacinta Park berlokasi di Jl. Margacinta No 98. Kolam renang ini memiliki wahana Under The Sea Kiddly Pool.