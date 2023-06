Preliminary Miss Universe Jabar Ajang Finalis Tunjukan Bakat Semi Final

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 20 finalis Miss Universe Indonesia Jawa Barat mengikuti malam 'Preliminary' yang diadakan di El Hotel Bandung, Jalan Merdeka No 2, Braga, Kamis malam (22/6/2023).

Sebelumnya para finalis ini sudah mengikuti karantina bootcamp yang diadakan event organizer PT. Solusi Global Grup sejak 19-23 Juni 2023.

Preliminary adalah sesi penjurian yang dilakukan sebelum malam grand final.

Director Miss Universe Indonesia Jabar, Rizky Ananda Musa mengatakan, sesi adalah jadi salah satu pertimbangan para juri untuk memilih kontestan yang akan melaju pada sesi semi final.

"Serangkaian penilaian pada sesi preliminary kali ini penilaian tidak hanya dilihat dari segi kecantikan saja, namun wawasan dan keperibadian para kontestan akan dinilai oleh juri," ujar Rizky.

Penilaian ini jadi landasan pemilihan perwakilan yang akan mewakili tingkat provinsi dan akan melaju ke tingkat nasional.

"Untuk mengetahui wawasan yang dimiliki oleh para kontestan, sebelumnya telah dilakukan sesi penjurian depth interview dan pengamatan pada masa bootcamp. Penilaian juga berlanjut pada malam bakat yang dimiliki oleh para kontestan," ujarnya.

'Preliminary Show' acara ini dimulai dari sesi opening number.

Di sesi ini para finalis menggunakan pakaian casual dengan penampilan yang terlihat serupa, mereka juga memperkenalkan nama dan asal daerah sambil berjalan di atas panggung.

Lalu dilanjutkan dengan penampilan bakat dari masing-masing kontestan mulai dari story telling menggunakan bahasa Inggris, membaca puisi, menyanyi, menari tradisional, hingga modern dance.

Sesi akhir adalah menunjukan kecantikan mereka ketika menggunakan balutan evening gown.

Para finalis begitu cantik dan memukau dengan pakaian yang mereka kenakan.

Di penghujung acara, Rizky Ananda Musa pun menunjukan mahkota yang akan diberikan kepada satu finalis mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional.

Mahkota hasil karya Komangtri ini berbentuk padi dan terdapat aksen mega mendung yang berwarna putih silver.

"Komangtri ingin mengangkat kekayaan alam bumi parahyangan, kemakmuran, dan keramahan budaya yang tercermin dalam bentuk padi yang makin merunduk," ujarnya.

Mega mendung ini juga sebagai simbol angkasa Miss Universe Jabar untuk membantu para wanita hebat menggapai cita-cita setinggi langit.

Sementara itu penggunaan warna putih dan silver menjadi simbol kemurniaan serta rendah hati wanita yang akan menggunakan mahkota tersebut.

Di malam Preliminary Show beberapa finalis juga mendapatkan penghargaan diantaranya adalah :Kategori Face of Skinsol Cosmetic Industri oleh Sofya Dewi dari Bandung 2, kategori Face of Skinsol Nature Asia oleh Alma Laksana dari Bandung 2, kategori Face of Beautiess body goals oleh Priskila Jelita dari Bandung 8, kategori Face of Beautiess Body Treatment oleh Vania Rehana dari Bandung 1, kategori Best Performance oleh Atika Bestari dari Bandung 5, kategori Best Catwalk oleh Ratih Widiartha dari Depok dan kategori Best Evening Gown oleh Priskila Jelita dari Bandung 8.