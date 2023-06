Semesta Berpesta di Bandung Berlangsung Meriah, Berlangsung 2 Hari, Dibuka /RIF Ditutup Padi Reborn

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perhelatan musik "Semesta Berpesta" yang digelar di PPI Lapangan Pussenif di 17-18 Juni 2023 berlangsung sukses.

“Sebagai kota dengan banyaknya musisi, warna Semesta Berpesta kali ini sedikit berbeda dengan menyuguhkan musik-musik nostalgic yang pastinya tidak asing di telinga generasi 90-an," ungkap CEO RAM Entertainment, Tomi Defantri.

Sebelumnya event berkonsep one stop entertainment yang diselenggarakan RAM Entertainment ini juga sukses dilaksanakan di Tangerang dan Bekasi.

Tidak kalah dengan penyelenggaraan sebelumnya, Semesta Berpesta di Bandung juga menghadirkan sejumlah bintang tamu yang luar biasa.

Line up hari pertama dibuka oleh /RIF membakan lagu 'Bunga', 'Salah Jurusan' dan 'Loe Toe Ye'.

Menariknya, band asal Bandung ini membawakan lagu 'Fix You' yang dipopulerkan Coldplay.

Dilanjutkan penampilan Endah n Rhesa membawakan lagu 'When You Love Someone', 'Menua Bersama', 'Pulang ke Pamulang'.

Penonton bertepuk tangan dan histeris saat pasangan suami istri ini memainkan gitar bersama.

Setelah 12 tahun meninggalkan grup, vokalis Cokelat, Kikan kembali reuni dengan band yang telah membesarkan namanya.

Dibuka dengan lagu 'Hallo-Hallo Bandung' penonton dengan semangat bernyanyi bersama.

Penampilan Cokelat menggemparkan panggung Semesta Berpesta dengan lagu 'Karma' yang dirilis pada tahun 2001 silam.

Tak kalah heboh, band asal Bandung yang terbentuk 1998, Rocket Rockers membawakan lagu hits 'Ingin Hilang Ingatan' dan 'April'.

Selanjutnya, Band Jamrud sekaligus penampilan terakhir mengguncang panggung dengan lagu-lagu seperti 'Pelangi di Matamu' dan 'Selamat Ulang Tahun'