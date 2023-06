Di IKA Geologi ITB, Menko Luhut Pandjaitan Minta Capres 2024 Adu Gagasan Soal Ekonomi dan Lingkungan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dunia tengah dihadapkan pada kondisi volatility, uncertainty, complexity and ambiguity (VUCA).

Ada tiga hal penyebabnya, yakni pemulihan pascapandemi, perang Rusia-Ukraina, dan tensi memanas antarnegara blok barat dan timur sehingga terjadi kelangkaan suplai komoditas dan inflasi.

Geolog pun perlu menangkap dalam penyediaan komoditas guna mengamankan kebutuhan energi dan mineral nasional serta menggerakkan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai net zero emission.

Ikatan Alumni Geologi ITB pun mencoba menggelar focus grup discussion (FGD) nasional bertajuk Indonesian Strategic Talk: Implication of Rising Energy Commodity Prices for the Geoscience, Energy and Development Sectors, di Sabuga, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Sabtu (17/6/2023).

Baca juga: 21 Ribu Orang Hadiri Acara Ikatan Alumni ITB Home Coming Pulang Kampus 2023

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan hadir sebagai keynote speaker secara virtual.

Menrut Luhut, Geologi ini begitu penting untuk masa depan, lantaran pascapandemi ada beberapa resiko yang dihadapi.

Luhut pun berharap siapa pun nanti presidennya untuk terus melanjutkan pembangunan-pembangunan yang mengarah kepada Indonesia maju.

"Bagi siapa pun nanti calon presidennya, ke depan berdebatlah dengan angka dan data. Jangan berkelahi dengan hal-hal yang tak jelas," katanya.

"Mari membangun Indonesia yang berkelanjutan. Indonesia ini berdasarkan data berada di urutan kedua dengan keoptimisan ekonomi tertinggi," ucap Luhut.

"Jadi, ini perkembangan yang positif bagi Indonesia dan harus dipertahankan. Saya pun sudah bicara dengan pak Prabowo dan Ganjar untuk kampanyelah berbicara soal ekonomi sekaligus beradu konsep bagaimana untuk lingkungan hingga pendidikan guna memajukan bangsa," ujarnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Kunjungan ke Amerika Serikat, Cari Peluang Investasi Energi Terbarukan untuk Listrik

"Jangan justru berbuat perpecahan yang memberikan dampak dan tak memberikan manfaat," katanya.

Ketua IKA Geologi ITB, Nanang Abdul Manaf mengatakan, IKA Geologi ITB bersama-sama bahu-membahu sebagai alumni ITB untuk dapat berperan besar lagi bagi kesejahteraan bangsa dan negara, salahsatunya dari bidang energi, migas, maupun minerba untuk bisa berkontribusi.

"Kami lakukan study pemetaan potensi migas dan Minerba. Kami ke depannya pun bakal bersinergi bagaimana proses hilirisasi betul-betul memberikan kontribusi ada ekonomi. Sebab, hilirisasi ini kunci utama," katanya.

Dalam pemenuhan energi, kata Nanang, hilirisasi produk tambang, semisal batubara menjadi dimethyl ether menjadi penting dalam kaitannya untuk menyediakan energi bersih.

Apalagi, Indonesia sebagai negara dengan banyak pegunungan yang bisa memanfaatkan energi Geothermal untuk meningkatkan pasokan energi baseload.

Baca juga: Parade Foto Menkop UKM Teten Masduki Beri Kuliah Umum di SBM ITB

"Kami (geolog) berperan dari hulu, yakni dalam penemuan cadangan migas dan mineral. Kami punya peran kunci menjami ketersediaan cadangan migas dan mineral," ucap Nanang. (*)

Silakan baca berita terbaru Tribunjabar.id lainnya, klik GoogleNews