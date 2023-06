Live Streaming Indonesia Open 2023, Lagi Berlangsung, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Lawan Thailand

TRIBUNJABAR.ID - Live streaming Indonesia Open 2023 sedang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Sekarang lagi berlangsung.

Live streaming Indonesia Open 2023 bisa disaksikan di visionplus.id atau live INews TV.

Ini link live streaming visionplus.id.

Pada nomor ganda putra, ada tiga wakil Indonesia yang akan menjalani babak 32 besar.

Mereka adalah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren (Thailand), Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris).

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melaju ke babak 16 besar.

Leo/Daniel meraih tiket babak kedua setelah mengalahkan Ayato Endo/Yuta Takei (Jepang).

Berlaga di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6)/2023), Leo/Daniel menang lewat pertarungan rubber game 23-21, 8-21, 21-12 atas Ayato/Yuta.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menang, pasangan ganda putra Indonesia lainnya yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, sudah lebih dulu melaju ke babak kedua. (pbsi.id)

Pada laga ini, meski menang pasangan berjuluk The Babies itu tidak begitu senang dengan kemenangan melawan ganda ranking ke-28 dunia itu.

Peraih medali emas SEA Games 2021 itu menyebut pada laga ini masih membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu.

Tidak heran ganda putra ranking ke-10 dunia itu perlu waktu 1 jam 3 menit untuk meraih tiket ke babak 16 besar.

"Kami bersyukur dengan kemenangan ini, kendati kami masih melakukan banyak kesalahan. Yang jelas kami tidak mau puas sampai di sini," kata Daniel.

"Saya masih merasa tidak bermain dengan maksimal. Permainan kami hari ini tidak seperti yang kami harapkan. Pada laga ini kami bermain terburu-buru. Jadi, banyak melakukan kesalahan sendiri," ujar Leo.

Dengan hasil ini, Leo/Daniel melangkah ke babak 16 besar turnamen BWF Super 1000 itu dan akan menantang Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia).