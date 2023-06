20 Kata-kata Bijak tentang Kelulusan SMA dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Cocok Jadi Caption IG

TRIBUNJABAR.ID - Inilah kata-kata bijak tentang kelulusan SMA dalam Bahasa Inggris dan artinya yang cocok menjadi caption Instagram.

Memasuki akhir semester genap 2023-2024, sekolah termasuk SMA sudah mulai mengumumkan kelulusan khususnya bagi kelas 12.

Setelah pengumuman kelulusan, biasanya sekolah akan menggelar acara perpisahan.

Dalam merayakan kelulusan ini juga bisa dengan memuat foto-foto kenangan bersama teman-teman semasa SMA di media sosial.

Untuk melengkapi foto tersebut, Tribunjabar.id menyajikan contoh kata-kata bijak yang cocok untuk menjadi caption di media sosial seperti Instagram.

Berikut 20 kata-kata bijak tentang kelulusan SMA dalam Bahasa Inggris dan artinya:

1. Always remember that you are braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think, and loved more than you’ll ever know. See you on top!

Artinya: "Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang terlihat, lebih pintar dari yang Anda pikirkan, dan dicintai lebih dari yang pernah Anda ketahui. Sampai jumpa di atas!"

Topi toga wisuda. Ilustrasi kata-kata bijak tentang ucapan kelulusan SMA. (Istimewa/Canva)

2. Discipline is the bridge between goals and accomplishment.

Artinya: "Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian."

3. With love and patience, nothing is impossible. I'm glad we made it till this day. Happy graduation to all my dearest friends!

Artinya: "Dengan cinta dan kesabaran, tidak ada yang mustahil. Aku senang kita berhasil sampai hari ini. Selamat wisuda semua sahabatku tersayang!"

4. Life is a journey and only you hold the map. Off to the next destination we go!

Artinya: "Hidup adalah sebuah perjalanan dan hanya kamu yang memegang petanya. Ke tujuan berikutnya kita pergi!"