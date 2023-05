Terbuat Dari Bahan Nabat, Mie Ini Bisa Jadi Pilihan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mie menjadi salah satu makanan yang paling banyak digemari. Tak hanya orang dewasa, bahkan naka-anak pun sangat menyukai makanan yang satu ini. Tak heran, banyak sekali makanan olahan mie yang ditawarkan oleh cafe, restoran, hingga warung makan lainnya.

Tak hanya itu, produsen makanan juga banyak menawarkan berbagai produk mie dengan beraneka rasa.

Kali ini, hadir mie yang cocok bagi siapa saja terutama mereka yang hanya mengkonsumi nabati seperti para vegan.

Baca juga: Nikmatnya Sajian Mie Kuah Oriental Khas Jepang di Tokyo Belly, Ada Tantangan Seru Selama Ramadan

WHYMEE by Burgreens, merek mie instan sehat & inovatif yang berbahan 100 persen nabati dengan kandungan superfood yang sehat dan bergizi, mempersembahkan program tur restoran dan bar kekinian yang menarik bernama “Slurp Around the Block”.

Program ini menawarkan pengalaman makan dan bar hopping yang unik bagi anak muda di Jakarta.

Pada kesempatan perdananya kali ini, “Slurp Around the Block” berkolaborasi dengan tiga restoran ternama di Blok M, yaitu Lokaholik, Iron Fist, dan Sounds of Nebula.

Dibuka pada tanggal 25 Mei 2023, Slurp Around the Block mengundang para pecinta kuliner muda di Jakarta untuk bergabung dalam rangkaian acara menarik yang dijadwalkan mulai dari pukul 5 sore til drop.

Acara akan dimulai dengan sesi pembuatan cocktail dan perkenalan produk WHYMEE di Lokaholik, dilanjutkan dengan makan malam di Iron Fist, dan diakhiri dengan party di Sounds of Nebula.

Irene Tjhai, CEO WHYMEE by Burgreens, dengan antusias mengungkapkan, "Kami sangat senang karena bisa menghadirkan program “Slurp Around the Block” yang dikhususkan bagi anak muda Jakarta yang selalu bersemangat mencoba hal-hal baru, termasuk mie instan sehat WHYMEE ini.”

Baca juga: Hadirkan Tanboy Kun, Warga Bandung Diajak Rasakan Mie Super Pedas di Huhah Challenge

Irene juga menambahkan,”Melalui program ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa menyantap kelezatan mie instan sehat bisa dilakukan dengan cara yang fun, trendy, dan menyenangkan. Kelezatan mie instan WHYMEE membuktikan bahwa mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi tidak perlu membosankan. WHYMEE memiliki kadar protein tinggi (setara dengan 1 butir telur), tinggi serat (setara dengan 250 gr bayam), memiliki 33 % lebih sedikit kalori dan 54 % lebih sedikit sodium dan lemak. Produk WhyMee sedang dalam pendaftaran sertifikat healthier choice dari BPOM."

Berikut adalah periode kolaborasi dan menu spesial yang ditawarkan:

● WHYMEE x Lokaholik, 25 Mei - 8 Juni 2023

● WHYMEE x Iron Fist, 25 Mei - 25 Juni 2023

Menu kolaborasi berbahan WHYMEE Goreng Oriental yang disajikan menjadi menu: