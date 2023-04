Nikmatnya Sajian Mie Kuah Oriental Khas Jepang di Tokyo Belly, Ada Tantangan Seru Selama Ramadan

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menikmati santapan berkuah oriental dan ramah di kocek untuk di kota besar seperti Bandung jadi pilihan untung.

Salah satu makanan yang digemari generasi masa kini adalah ramen, mie kuah kudapan khas negeri sakura.

Bagi anda salah satu pencinta ramen, tidak ada salahnya mencoba Tokyo Belly Ramen House yang hadirkan menu Paling Sugoi yang cocok untuk lidah masyarakat Indonesia. Berlokasi di lantai 3 Mall 23 Paskal Bandung.

Sensasi sajian kuah kental dan gurih dari sari kolagen yang dididihkan semalaman, dipadu dengan mie kenyal serta disempurnakan varian topping berlimpah kini siap memanjakan lidah para pecinta ramen di Bandung.

Khusus selama bulan Ramadan, pelanggan dapat mengikuti tantangan seru Selfie with Daruma atau boneka khas Tokyo Belly Ramen House, berhadiah soft serve ice cream setiap Sabtu dan Minggu serta Daruma Lucky Draw berhadiah voucher Tokyo Belly.

Marketing Manager Tokyo Belly, Ismaya Group I Dewa Gede Ari, mengatakan, dengan merogoh kocek mulai dari Rp25.000, masyarakat dapat menikmati ramen premium berkualitas tinggi.

Berbagai pilihan kuah, topping, dan ukuran serta aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih, ramen Tokyo Belly no pork, no lard, no mirin, no sake.

"Ramen Tokyo Belly terbuat dari kaldu ayam yang dimasak dengan metode asli Jepang sehingga menghasilkan kuah yang lebih kental dan gurih. Sangat cocok dinikmati di Kota Bandung dengan udara yang selalu dingin. Kami yakin Tokyo Belly akan mudah diterima dan disukai oleh warga kota Bandung,” ujarnya, pada Sabtu malam (8/4/2023)

Dewa menuturkan, Tokyo Belly juga menghadirkan empat menu baru yang menjadi favorit di kota-kota lainnya.

"Premium Tori Ball Ramen berisi bakso ayam khas Jepang, Gyoza Ramen dengan isian daging ayam yang padat,"

"Tan Tan Ramen dengan aroma wijen dan cocok bagi pecinta makanan pedas, serta Sapporo Ramen dengan aroma wijen dan irisan ayam panggang yang berlimpah," pungkasnya. (*)