Hari Star Wars Internasional, Yuk Nonton Ragam Koleksinya di Sini, May the Fourth be with You

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - "May the fourth be with you". Kisah epik Star Wars tak pernah lekang oleh waktu dan terus berlanjut hingga saat ini.

Lucasfilm terus melahirkan cerita yang penuh aksi, seru, dan menegangkan, dengan beragam karakter ikonik dengan kisah yang berbeda-beda, membuat penggemar Star Wars terus mengantisipasi kelanjutan ceritanya.

Untuk merayakan Hari Star Wars Internasional pada hari ini, Kamis (4/5/2023), Anda bisa menyaksikan kumpulan serial terbaru Star Wars yang bisa ditonton eksklusif di Disney+ Hotstar.

1. Star Wars: The Mandalorian Season 3

Serial dengan 8 episode ini mengisahkan perjalanan Mandalorian yang terus menelusuri galaksi Star Wars bersama Grogu.

Dalam perjalanan ini, mereka akan bertemu dengan sekutu lamanya dan mendapatkan musuh baru yang mengancam keselamatan mereka.

Perjalanan ini juga akan menunjukkan proses Mandalorian mengenal dirinya secara mendalam, serta hal apa saja yang mampu ia lakukan ketika menghadapi tantangan dan melindungi dirinya.

Dibintangi kembali oleh Pedro Pascal bersama dibintangi oleh Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow, dan Giancarlo Esposito.

2. Andor

Berlatar lima tahun sebelum peristiwa ‘Rogue One’, Andor fokus pada kisah revolusi Cassian Andor sebagai pilot dan pemimpin Rogue One, sebuah tim yang dibentuk dengan tujuan untuk mencuri rencana Death Star.

Andor juga bertindak sebagai mata-mata Rebel Alliance yang berada di bawah kekuasaan Leia Organa.

Ia akan menjadi seorang revolusioner dengan melakukan pemberontakan dan perampokan terhadap kekaisaran Galaksi, bersama masyarakat dan planet-planet lainnya.

Serial ini dibintangi oleh Diego Luna, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Fiona Shaw, dan Faye Marsay.