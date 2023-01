Di Balik Serial Film 'he Last Of Us, Ternyata Ada Scene dengan Latar Daerah Sukajadi Kota Bandung

Salah satu daerah di Kota Bandung menjadi latar dalam serial film The Last Of Us

TRIBUNJABAR.ID – Menghabiskan akhir pekan dengan menonton film adalah salah satu pilihan yang cocok, apalagi saat ini cuaca sering turun hujan yang membuat jadi malas keluar rumah.

Serial film The Last Of Us bisa jadi salah satu pilihan tontonan akhir pekan anda.

Serial film ini merupakan adaptasi yang diambil dari sebuah gim populer.

Serial film The Last Of Us yang disutradarai oleh Craig Mazin dan Neil Druckmann ini telah resmi tayang di HBO pada 16 Januari 2023 lalu.

Film ini membahas mengenai wabah Cordyceps yang sedang melanda dunia hingga menyebabkan pandemi global.

Serial film The Last Of Us terus menjadi topik yang ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia saat ini di media sosial, terutama ketika episode 2 telah tayang.

Setelah episode 2 yang bertajuk Infected tayang, Kota Jakarta ramai disebutkan menjadi salah satu latar tempat yang digunakan.

Padahal sebenarnya, Kota Jakarta yang disebutkan dalam episode 2 di serial The Last Of Us itu daerah Sukajadi Bandung.

Karena setelah ditelusuri lebih dalam, banyak netizen Indoensia berpendapat bahwa scene yang katanya Kota Jakarta itu sebenarnya di Sukajadi, Kota Bandung.

Terlihat dari beberapa ikon seperti angkot warna hijau yang menjadi salah satu ciri khas Kota Bandung.

Namun besar kemungkinan scene yang menunjukkan jalanan Sukajadi Kota Bandung ini sudah lama diambil.

Karena tampilan jalur kendaraan yang ditayangkan terpantau masih dua arah, padahal untuk saat ini di Sukajadi sendiri sudah berubah menjadi jalur kendaraan satu arah.

Selain mengenai adanya scene dengan latar Kota Bandung, serial film The Last Of Us ini semakin menarik perhatian masyarakat Indonesia dengan kemunculan aktor Indonesia yang terlibat dalam pembuatan serial tersebut.

Christine Hakim dan Yaya Unru lah kedua aktor asal Indonesia yang tergabung dalam projek serial film The Last Of Us ini.