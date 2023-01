Mau Top Up Murah? Di Samudra Shop Aja!

TRIBUNJABAR.ID – Para gamers bisa mendapatkan pendapatan sampingan dari live streaming gaming. Kamu juga tidak perlu merasa kesulitan saat akan melakukan top up karena tidak ada yang diskon. Kalau mau top up murah, cukup beli di Samudra Shop saja.

Samudra Shop sendiri sudah berdiri sejak 2019 silam. Jumlah pelanggan sudah mencapai ratusan ribu dan berasal dari berbagai kawasan Indonesia. Seluruh top up yang ditawarkan di website ini dijamin murah dibandingkan marketplace lain.

Tidak lagi harus repot-repot keluar rumah untuk top up game. Semua dapat diselesaikan hanya melalui genggaman saja dan kapanpun. Alhasil menjadi gamers pro semakin mudah bersama Samudra Shop.

CEO Samudra Dwi Ananta juga menyampaikan bahwa ke depannya Samudra Shop akan terus memberikan diskon dan event-event menarik yang menunjang para gamers. Jenis game yang dapat di top up juga tidak hanya sebatas Mobile Legend, PUBG, dan Free Fire.

“Kami menyediakan layanan top up untuk game selain Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG. Kamu bisa saja melakukan top up untuk game Marvel Super War, Never After, dan Omega Legends. Gamers pasti familier mendengarkan nama-nama dari seluruh game tadi,” ungkap Dwi.

Kamu bisa melakukan top up untuk games hit lainnya, seperti Genshin Impact, APEX Legends Mobile, Sausage Man, Super SUS, Dragon Raja, dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan jika game yang dapat di-top up akan terus bertambah banyak.

Misalkan saja seseorang tertarik untuk top up game Mobile Legends agar bisa beli skin yang bagus. Caranya cukup mudah dan pembayaran dapat memanfaatkan QRIS all payment manapun. Jadi tidak masalah kalau kamu mau pakai Linkaja, Shopeepay, OVO, atau Dana.

Gamers yang mau top up game pun dapat melakukannya melalui transfer bank dan virtual account untuk pembayaran online. Namun Samudra Shop juga tidak menutup kemungkinan untuk pembayaran melalui convenience store, seperti Indomaret dan Alfamart.

“Pelanggan setia kami pun terkadang akan dihadiahkan dengan kode promo yang punya periode waktu tertentu. Cukup masukkan kode promo tersebut ketika melakukan top up. Maka harga untuk top up akan semakin terjangkau,” tambah Samudra Dwi Ananta.

Samudra Shop juga menjamin keseluruhan top up akan masuk secara instan. Cukup bayar dan hanya beberapa detik maka top up akan selesai dan masuk dalam akun game. Alhasil cocok bagi kamu yang perlu top up mendadak sewaktu live streaming.

Coba sekarang kita bahas seberapa banyak diskon yang diberikan Samudra Shop. Pada game Mobile Legends, nominal terendah untuk top up adalah Rp 10.750. Kamu sudah akan mendapatkan diamond sebanyak 38 dan memperoleh bonus sebanyak 4 diamond.

Jadi total diamond yang akan masuk dalam akun adalah 42 diamond. Jumlah diamond bonus akan bertambah banyak ketika kamu membeli diamond dengan jumlah semakin besar. Katakanlah kamu melakukan top up sebanyak Rp 87.000 maka diamond yang diperoleh sebanyak 317 dan bonus 38 diamond.

Tak hanya dapat melakukan top up secara nominal kecil, tetapi kamu dapat top up dengan nominal besar. Nominal terbesar untuk top up di Mobile Legends adalah Rp 3.885.420 yang mana akan diberikan diamond sebanyak 15.480 dengan bonus 3096. Jumlah bonus yang tidak main-main besarnya.

"Cara untuk top up sangat mudah, yang mana kamu cukup buka website Samudrashop.id. Kemudian pilih game yang ingin di top up. Misalkan saja Mobile Legends, maka klik pada game Mobile Legends dan masukkan ID serta pilih nominal.