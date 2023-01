Gathering Indonesia Hijab Walk 2023 Hadir Lebih Meriah dan Menginspirasi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Indonesia Hijab Walk (IHW) kembali menggeliat tahun ini dengan membawa berbagai terobosan dan inovasi dari para brand dan penyelenggara yang siap dihadirkan untuk masyarakat Tanah Air.

Tahun ini IHW hadir terlebih dahulu melalui kegiatan bernama Gathering IHW 2023 yang diselenggarakan di Ballroom Masjid Al Jabbar, Selasa (17/1/2023).

Dalam acara ini, hadir lebih dari 200 brand ternama yang memeriahkan acara gathering dan tentunya menampilkan sejumlah karya inovatif yang ditampilkan di sesi Parade Fashion oleh sejumlah brand.

Gathering IHW 2023 sendiri diisi berbagai program acara yakni dimulai dengan makan siang para peserta bersama penyelenggara, Parade Fashion,

Presentasi IHW hingga ke talkshow mengenai Pengembangan Bisnis Fashion yakni menampilkan sharing session 15 tahun at Dolce Gabbana Italy by Cassa Creative.

Di acara sharing session yang menginspirasi para peserta ini, tampil dua pembicara yakni Fia Prasetyahadi dan Amanda Sotya Rusli yang keduanya menampilkan presentasi dengan tema 'How to Maximilize You Fashion Businness Opportunity'.

Dalam kesempatan ini, hadir pula Penasehat IHW 2023 yakni Siska Gerfianti yang merupakan Staf Ahli Gubernur Jabar. Dalam pemaparannya Siska mengatakan bahwa Jabar memiliki bonus demografi penduduk yang tahun ini menginjak angka 50 juta.

Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia dan alam yang berkaitan erat dengan perekonomian.

Dalam hal ini pun, kata Siska, terdapat urgensi inovasi yang harus dilaksanakan para stakeholder dan pelaku usaha agar tetap bisa bersaing dalam sistem perekonomian nasional dan global.

"Dan hal ini tentunya memberikan banyak tantangan dimana tantangan sekarang ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah mengenal online sopping dan kita harus mengembangkan ekonomi digital saat ini," katanya.

Pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia pun terus berkembang secara dinamis. Provinsi Jabar menjadi satu dari lima besar provinsi yang mampu mengembangkan ekonomi kreatif dan sejauh ini masih berada di peringkat ketiga di Indonesia.

"Jadi meski ada peningkatan pelaku ekonomi kreatif, namun Jabar masih belum menjadi provinsi nomor satu, untuk itu dibutuhkan inovasi dan kreativitas lebih tinggi lagi," katanya.

Siska berharap melalui IHW 2023 ini, ekonomi kreatif Jabar akan terus bergerak tumbuh dan menjadikan Jabar sebagai provinsi paling kreatif di Indonesia.

Sementara itu Founder IHW, Dewi Kulsum mengatakan bahwa Gathering IHW 2023 menjadi acara sebelum nanti digelar acara IHW 2023 pada Maret 2023.

"Selamat datang di IHW 2023. Indonesia Hijab Walk diharapkan menjadi tempat untuk membuka diri, mereformasi diri, dan melakukan modernisasi," ujar Dewi.

Dewi Kulsum berharap IHW 2023 ini akan melahirkan generasi muda, terutama milenial, untuk dapat menciptakan karya terbaik yang bisa dipresentasikan dan menjadi sajian yang menyegarkan.

"Tahun ini sangat spesial karena IHW 2023 akan menampilkan Fashion and Beauty. Kolaborasi ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap pertumbuhan brand kecantikan lokal yang berkualitas," katanya