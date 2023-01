Jelang Persib vs Borneo FC, Manuel Perez Sebut Timnya Miliki Mental Pemenang, Siap Balas Kekalahan

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung akan kembali melakoni laga kontra Borneo FC di kompetisi LIga 1 putaran kedua.

Pertandingan tersebut akan digelar pada Kamis (26/1/2023).

Namun, laga kali ini tidak digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Hal itu dikarenakan Stadion GBLA tengah dalam proses renovasi guna persiapan Piala Dunia U20 2023.

Menjelang pertandingan tersebut, asisten pelatih Persib Bandung, Manuel Perez Cascallana menyebut akan bertemu bobotoh di Bogor.

Berdasarkan hal itu, kemungkinan Persib Bandung akan menjadikan Stadion Pakansari, Bogor menjadi home base sementara di putaran kedua Liga 1.

Meski begitu, pihak Persib Bandung belum mengonfirmasi terkait tempat yang akan dijadikan kandang sementara selama kompetisi.

Lebih lanjut, asisten Luis Milla itu tampaknya tak sabar menghadapi pertandingan selanjutnya.

Pelatih asal Spanyol itu percaya diri Pangeran Biru memiliki mental seorang pemenang.

Ia yakin timnya dapat melanjutkan tren kemenangan, termasuk saat melawan Borneo FC mendatang.

"WINNING MENTALITY. It doesn't stop here, we continue TEAM. See you Thursday in Bogor Bobotoh, ALL TOGETHER. (MENTALITAS PEMENANG. Tidak berhenti disini, kita lanjutkan TEAM. Sampai jumpa hari Kamis di Bobotoh Bogor, BERSAMA-SAMA)," kata Manuel Perez dikutip dari unggahan Instagramnya, Senin (23/1/2023).

Seperti diketahui, Persib Bandung telah meraih kemenangan dalam 11 pertandingan terakhir.

Persib Bandung yang tengah dalam kondisi baik ini pun dipercaya bisa membalas kekalahan pada Borneo FC.

Menilik ke belakang, pada putaran pertama Liga 1 Persib Bandung kalah telak 1-4 atas Borneo FC.