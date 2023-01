Jadwal Persib vs Borneo FC, Luizinho Passos & Manuel Perez Bongkar Strategi Kemenangan Pangeran Biru

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung akan melakoni laga kontra Borneo FC di Liga 1 putaran kedua pada Kamis (26/1/2023).

Sebelumnya, Persib Bandung telah menghadapi Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (20/1/2023).

Pertandingan tersebut, Pangeran Biru berhasil meraih kemenangan atas Laskar Sape Kerrab.

Adapun, menjelang pertandingan Persib Bandung vs Borneo FC, Luizinho Passos membongkar strategi kemenangan Maung Bandung.

Pelatih kiper Persib Bandung itu mengungkapkanya di unggahan terbaru di Instagram pribadinya.

Ia mengunggah potretnya saat berada di lapangan bersama dengan asisten pelatih Persib, Manuel Perez Cascalla.

Dalam keterangan unggahannya, Luizinho Passos menyebut salah satu peran yang penting dalam kemenangan tim adalah pelatih.

Menurutnya, seorang pelatih harus bisa mengendalikan semua anak asuhnya agar berada di bawah komandonya.

"A great coach of a group he has to have all his players under his command! (seorang pelatih hebat dari sebuah grup, dia harus memiliki semua pemainnya di bawah komandonya)," kata Luizinho Passos dikutip dari unggahan Instagramnya, Minggu (23/1/2023).

Ia juga mengatakan kemenangan tim bukan hanya dari bakat saja melainkan ada sosok pelatih atau komandan di dalamnya.

"A winning group is not just a winner with talent and a winner with a competitive group, that's where the figure of the commander comes in. (Grup pemenang bukan hanya pemenang dengan bakat dan pemenang dengan grup kompetitif, di situlah sosok komandan masuk)," lanjutnya.

Lebih lanjut, Passos mengatakan seorang pelatih juga harus memiliki rasa hormat dan menghargai kepada para pemainnya.

Hal itulah yang membuat Persib Bandung meraih kemenangan beruntun belakangan ini.

"He values ​​all his players, because everyone is important in building a path to. (Dia menghargai semua pemainnya, karena semua orang penting dalam membangun jalan menuju)," pungkasnya.