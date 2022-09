Update Harga Kebutuhan Pokok di Pangandaran, Harga Telur Ayam Nyaris Menyamai Harga Daging

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN- Harga telur ayam kembali mengalami kenaikan di Kabupaten Pangandaran.

Bahkan, harga terbaru telur ayam nyaris sama dengan harga daging ayam dalam takaran yang sama.

Hal itu berdasarkan laporan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran tentang harga kebutuhan pokok masyarakat per 1 September 2022.

Dinas Perdagangan merekapitulasi dari tiga pasar tradisional di Kabupaten Pangandaran.

Diantaranya, dari Pasar Tradisional Parigi, Pasar Tradisional Pananjung dan Pasar Tradisional Kalipucang.

Dari data yang diperoleh, harga komoditas beras medium stabil Rp 9.500 per kilogram dan beras premium Rp 12.000 perkilogram.

Harga gula pasir masih Rp 14.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp 14.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp 17.000 per liter, dan tepung terigu tetap di harga Rp 9.000 perkilogram.

Harga daging sapi masih Rp 130.000 per kilogram dan harga daging ayam Rp 32.000 per kilogram.

Sementara, harga telur ayam ras naik Rp 1.000 dari Rp 30.000 menjadi Rp 31.000 per kilogram.