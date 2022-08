Harga Telur Ayam di KBB Naik, Pasokan Minim hingga Pakan Ayam Mahal Dituding Jadi Penyebabnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Harga telur ayam di pasar tradisional dan di tingkat peternak ayam petelur wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah sepekan lebih ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Seperti diketahui, harga telur di pasar mencapai Rp 32 ribu per kilogram dari asalnya 27 ribu per kilogram. Sedangkan di tingkat peternak dari awalnya Rp 25 ribu per kilogram, kini sudah menyentuh Rp 28 ribu hingga 29 ribu per kilogram.

Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), KBB, Asep M Azhar mengatakan, harga telur ayam di pasar tradisional saat ini memang sedang naik.

"Kenaikan sudah terjadi dalam sepekan terakhir, dimana harganya saat ini dikisaran Rp 32 ribu per kilogram, sementara telur ayam kampung Rp 50 ribu per kilogram," ujarnya saat dihubungi, Minggu (28/8/2022).

Tingginya harga telur ayam tersebut karena pasokan dari peternak ke pedagang di pasar tradisional sangat minim, sehingga stoknya di pedagang pun tidak melimpah seperti biasanya.

"Naiknya harga telur ayam itu karena pasokan yang kurang, sementara permintaan tinggi," kata Asep Azhar.

Ia mengatakan, untuk di wilayah Bandung Barat, telur tersebut kebanyakan dipasok dari luar daerah. Namun, untuk saat ini pasokannya sangat minim.

"Untuk wilayah KBB telur dipasok dari wilayah Tasik dan Brebes," ucapnya.

Sebelumnya, peternak ayam asal Batujajar, Agus Sopian (60) mengatakan, tingginya harga telur ayam tersebut karena saat ini harga pakan mahal, sehingga kondisi ini tidak membuat peternak mendapat untung besar.

"Awalnya harga pakan ayam Rp 4 ribu per kilogram atau sekitar Rp 310 ribu per karung. Sekarang naik Rp 7.800 per kilogram atau sekarung Rp 390 ribu," ujar Agus beberapa waktu lalu.

Dalam satu hari, Agus membutuhkan 50 kilogram pakan untuk 400 ekor ayam, namun dari ratusan ekor ayam tersebut, telur yang dihasilkan hanya sekitar 15 kilogram setiap harinya, sehingga kondisi tersebut tidak bisa menutupi pengeluaran untuk membeli pakan.

"Dari 400 ekor, hanya sekitar 80 persen yang aktif bertelur setiap harinya. Hasilnya sekitar 15 kilogram dalam sehari, paling di jual di sekitar sini," katanya.