Satria Muda Pertamina Siap Tumbangkan Pelita Jaya Bakrie Untuk Pertahankan Gelar Juara di IBL 2022

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Satria Muda Pertamina mengungkapkan persiapannya menjelang laga final Indonesia Basket League (IBL) 2022 melawan Pelita Jaya Bakrie dengan sistem Best of Three.

Head Coach Satria Muda Pertamina, Youbel Sondakh mengungkapkan bahwa timnya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi Pelita Jaya Bakrie besok malam di final.

"Semua sudah kita pikirkan dan siapkan, tinggal besok kita pergi berperang saja," katanya saat jumpa pers, Jumat (26/8/2022).

Dirinya menjelaskan, Satria Muda Pertamina akan menghentikan Pelita Jaya Bakrie dengan taktik dan tekniknya mereka.

"Kita akan membuat offensive Pelita Jaya Bakrie kesulitan, dan kita juga akan bermain lebih pintar dari mereka dari segi offensive," jelas Youbel.

Tak hanya itu kapten Satria Muda Pertamina, Arki Dikania Wisnu mengatakan bahwa dirinya tidak takut dengan perlawanan dari Pelita Jaya Bakrie.

"Saya tidak memperdulikan hal itu, karena basket bermain dengan tim, kita akan bermain sekuat tenaga untuk kebaikan kita bersama," katanya.

Ia menjelaskan, Satria Muda Pertamina akan mempertahankan gelar juaranya tahun lalu di final besok nanti.

"Ini adalah kesempatan untuk menang dan mempertahankan gelar juara kami, kita siap juara kembali tahun ini," ungkapnya.

Satria Muda Pertamina akan bertarung mempertahankan gelar juaranya dengan Pelita Jaya Bakrie.

Mereka akan bertarung dengan menggunakan sistem Best of Three, dan akan bertanding pada besok malam, Sabtu 27 Agustus 2022.

Setelah itu, mereka akan bertanding kembali pada hari Minggu, 28 Agustus 2022.

Jika hasil pertandingan tersebut sama imbang, mereka akan lanjut ke game ketiga pada hari Selasa, 30 Agustus 2022. (*)