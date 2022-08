Berebut Gelar Juara IBL 2022, Ini 5 Pemain Andalan Satria Muda Pertamina Melawan Pelita Jaya

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Satria Muda Pertamina pasti akan mengeluarkan para pemain terbaiknya di babak final Indonesia Basket League (IBL) 2022 saat melawan Pelita Jaya Bakrie.

Keduanya akan merebutkan gelar juara IBL 2022 pada tanggal 27 hingga 30 Agustus 2022.

Menggunakan sistem Best of Three, mereka berdua dituntut tampil maksimal di setiap gamenya.

Satria Muda yang merupakan juara bertahan tahun lalu, tak akan segan-segan mempertahankan gelar juaranya saat melawan Pelita Jaya.

Untuk mengenal lebih jauh kekuatan Satria Muda Pertamina, berikut daftar pemain yang patut diwaspadai Pelita Jaya Bakrie:

1. Elijah Johad Foster

Foster merupakan salah satu pemain asing yang bermain di Satria Muda Pertamina.

Pemain kelahiran Amerika Serikat tersebut pertama kali debut pada tahun 2020 saat melawan NSH Jakarta.

Tercatat, Foster berhasil mengoleksi 381 points disepanjang musim IBL 2022.