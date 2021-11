Chord Lagu Kahayang Keukeuh Lengkap Liriknya, Lagu Sunda Hits dari Darso

TRIBUNJABAR.ID - Bagi pecinta lagu Sunda, pasti mengetahui lagu-lagu top dari Hendarso.

Sebut saja lagu Kahayang Keukeuh yang termasuk tembang hits dari Darso.

Lagu ini berisi kisah mendalam tentang percintaan.

Liriknya menceritakan kesedihan dan rasa sakit hati karena ditinggal menikah oleh orang yang dicintai.

Walaupun lagu sedih, tapi irama lagu ini justru terdengar asyik dan agak nge-beat.

Nah, bagi kamu yang ingin mencoba menyanyikannya, dapat menggunakan chord Kahayang Keukeuh berikut ini.

Selain kunci dasar, dilengkapi juga lirik Kahayang Keukeuh.

[INTRO]

Am-Bm-E [2X]

Am-G-E-C [2X]

Dm-Am-Dm-E-F-G-Am

Am

Mimitina iseng

G Am

Kureuseup ngaheureuyanna

Am

Geugeut ka geulisna

G Am

Gereget kan bodina

Dm G

Tina iseng kalah manteung

C Am

tina heureuy asup kana hate

F G Am

tungtungna kuring bebeakan

[INTRO]

Am-Bm-F-G-Am