Chord Lagu Batrawali, Termasuk Lagu Pop Sunda Terbaik dari Darso, Lengkap Lirik Lagunya

TRIBUNJABAR.ID - Hendarso adalah musisi sekaligus penyanyi Sunda yang legendaris. Ia telah banyak merilis lagu pop Sunda, termasuk lagu Batrawali.

Lagu Batrawali termasuk lagu hits dari Darso yang menjadi bagian dari album Pop Sunda: The Best Darso.

Walaupun sosok Darso telah tiada, tetapi karya-karyanya tetap digemari para penikmat lagu Sunda.

Baca juga: Chord Lagu Halangan Diri serta Liriknya yang Penuh Pesan Moral, Lagu Sunda Populer dari Darso

Lagu-lagu yang dipopulerkan Darso memang banyak yang melejit, bahkan kerap dibuat versi cover.

Nah, bagi yang ingin nyanyi-nyanyi tembang terbaik Darso, kamu bisa mencoba memainkan chord Batrawali berikut ini.

Chord ini merupakan kunci dasar Batrawali yang mudah dimainkan, lengkap dengan lirik lagu Batrawali.

Intro:

Am - F - Dm - E

F - G - Am (2x)

F - Am - Bb - Am

F Dm

Hariwang nu geulis midangdang

Am

ka irup jajaka dandang

E

geutah ngeclak keur balangah

F Am

mupus raray kasucian