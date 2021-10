Stok Vaksin BCG dan Campak untuk Bayi di Cianjur Kini Kosong, Terjadi Sejak Juni

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Kekosongan beberapa jenis vaksin untuk bayi melanda Kabupaten Cianjur.

Stok jenis vaksin imunisasi bayi mengalami kekosongan selama dua bulan diduga akibat keterlambatan pengiriman dari pemerintah pusat.

Sekretaris Dinas Kesehatan dr Irvan Nur Fauzi mengatakan, beberapa jenis vaksin imunisasi bayi di Kabupaten Cianjur mengalami kekosongan.

"Jadi sebetulnya tidak semuanya kosong, karena vaksin bayi adalah imunisasi dasar lengkap," kata Irvan di Cianjur, Jumat (15/10/2021) sore.

Menurutnya, sejak bulan Juni terjadi kekosongan beberapa stok vaksin imunisasi di Kabupaten Cianjur.

"Untuk vaksin jenis BCG dan campak kami tidak menerima, memang kosong di gudang penyimpanannya," katanya.

Namun, kata Irvan, saat ini beberapa jenis vaksin imunisasi seperti Polio, Poli PP, TD, DPT HB, dan vaksin campak MR tergolong aman.

"Untuk jumlah polio 1.300, poli PP 2.000, TD 3.000 an, DPT HB 3.700 an, campak MR 7.000 an," katanya.

Irvan mengatakan, keterlambatan vaksin imunisasi bayi jenis tertentu diakibatkan pengiriman yang terlambat dari pemerintah pusat.

"Jadi pada prinsipnya itu program dari pusat melalui provinsi sehingga kami tidak ada," katanya.

Hal tersebut diakibatkan karena pemerintah pusat tengah fokus kepada penanganan Covid 19.

"Informasi yang kami dapatkan Biofarma sedang konsen di vaksinasi covid-19 dan semua potensi sedang diarahkan," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah pusat sedang mengupayakan untuk mengirimkan beberapa jenis vaksin imunisasi bayi yang tengah kosong.

"Sudah ada pengajuan dari Dinkes Cianjur. Menurut kabar nanti senin depan akan ada pengiriman," katanya.

