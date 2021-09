Cocok untuk Diet dan Bisa Cegah Penyakit Kardiovaskular, Berikut Segudang Manfaat Tahu untuk Tubuh

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tahu sudah menjadi salah satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Rasa tahu juga enak, karena itu makanan ini disukai tak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak.

Dikutip dari Laman resmi IPB, Selain lezat, tahu dikenal sebagai sumber protein nabati yang baik bagi pemenuhan nutrisi dan gizi tubuh. Makanan tradisional hasil fermentasi kacang kedelai ini bahkan menjadi alternatif pengganti daging.

Prof Ahmad Sulaeman, Guru Besar IPB University bidang Keamanan Pangan dan Gizi Masyarakat menyebutkan tren gaya hidup sehat telah menggiring masyarakat lebih sadar akan kesehatan pencernaan.

Perajin di sentar tahu Cibuntu (Tribun Jabar/Cipta Permana)

Masyarakat mencari sumber protein berkelanjutan yang berasal dari nabati atau tumbuhan.

Pemilihan tersebut mempertimbangkan keamanan, kesehatan, dan rasa yang sebanding dengan daging.

“Tahu merupakan sumber makanan nabati bergizi tinggi dan pengganti protein hewani terbaik yang bebas asam lemak jenuh dan kolesterol,” ungkap Dosen IPB University dari Departemen Gizi Masyarakat ini dalam Virtual Workshop Gizi Anakku berjudul “Tahukah Kamu? Tahu yang Aman, Lezat, dan Higenis” (1/9).

Menurutnya, di beberapa negara, tahu menjadi sumber protein utama untuk memenuhi kebutuhan protein.

Konsumsi tahu masih bisa ditingkatkan, jumlah konsumsi per kapita sama dengan 18 kali konsumsi daging sapi yang hanya 0,0008 kilogram per kapita per minggu.

"Tahu bukan hanya produk serbaguna yang dapat digunakan untuk aneka hidangan. Tahu juga dipenuhi oleh zat gizi yang vital dan manfaat kesehatan yang bisa dirasakan. Tahu menyediakan berbagai zat gizi yang penting dan manfaat fisiologis karena kandungan proteinnya yang tinggi. Tahu juga mengandung lipid, vitamin, mineral, dan isoflavon. Karenanya, tahu dapat menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Bahkan dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, hipertensi, diabetes, dan sebagainya akibat konsumsi protein hewani yang tinggi, " katanya.

Produsen tahu (Syarif Pulloh/Tribun Jabar)

Dikatakannya, tahu memiliki energi yang sangat rendah sehingga cocok sebagai pilihan menu diet rendah kalori.