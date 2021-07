Hanya dari Tiga Sidang Tipiring On The Street Satpol PP Berhasil Kumpulkan Puluhan Juta Rupiah

Sidang tindak pidana ringan (tipiring) on the street di sekitar Mal Ciwalk, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Kamis (15/7/2021).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 15 orang menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) on the street di sekitar Mal Ciwalk Kota Bandung, Kamis (15/7/2021). Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian mengungkapkan kegiatan tipiring on the street ini dilakukan bersama kejaksaan, pengadilan, dan Satpol PP Provinsi Jawa Barat.

"Mal Ciwalk menjadi titik keempat kegiatan tipiring. Dari tiga kali pelaksanaan tipiring on the street ada sebanyak 100 orang lebih pelanggar dengan rincian denda terkumpul di antaranya lokasi pertama Rp 2,6 juta, kedua Rp 2 juta, ketiga Rp 26,9 juta. Jadi, total sudah terkumpul dari kegiatan tipiring Rp 30 jutaan," katanya di lokasi.

Secara umum, Rasdian menyebut pelanggar mayoritas pelaku usaha yang memang tak masuk dalam kategori esensial, seperti fesyen atau elektronik. Kemudian, pelanggaran lainnya ialah melebihi batas jam operasional serta tempat makan masih layani makan di tempat.

Ketika disinggung masalah wacana perpanjangan PPKM Darurat, yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung, katanya, masih melihat dinamika di lapangan serta tentunya sejalan dengan instruksi pemerintah pusat.

"Tapi kami juga meminta kepada warga untuk ikut mendukung dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan patuhi aturan pemerintah. Ketentuan aturan ini bukanlah kehendak pemerintah melainkan demi keselamatan bersama," ujarnya.

"Kami juga menekankan kepada para petugas Satpol di lapangan untuk profesional, humanis, dan religius dalam menjalankan kegiatannya," katanya. (*)