Platform Karya Mahasiswa ITB Ini Bantu Konseling untuk Penderita Depresi, Stres Hingga Kecemasan

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG- Pameran bisnis mahasiswa ITB dan talkshow kewirausahaan yang bertajuk Entrepreneurship Festival PMWxTOP 2021 Batch 1 “Finish what do you start as Young Technopreneur, Break a Leg and Never STOP” digelar, Sabtu, (5/6) secara virtual.

Acara sebagai puncak dari program kewirausahaan yang berlangsung sejak Januari hingga Juni 2021.

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Technopreneurship Orientation Program (TOP) PMWxTOP 2021, merupakan program kolaborasi antara ITB Career Center dengan LPiK ITB dalam bidang kewirausahaan.

Direktur ITB Career Center, Sonny Rustiadi, PhD. mengatakan, kolaborasi PMW X TOP 2021 untuk mendukung ITB menjadi Entrepreneurial University.

Acara ini diarahkan untuk membangun ekosistem inovasi dan entrepreneurship di kalangan mahasiswa.

Ada 4 platform startup yang mencuri perhatian dalam acara ini.

Salah satu peserta PMWxTOP ITB 2021 Batch 1 membuat platform bernama HIDUP.

Hidup adalah platform media tentang kesehatan jiwa juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan para psikolog dan psikiater dalam bentuk konseling secara langsung.

“Depresi, gangguan bipolar, kecemasan dan gangguan stress merupakan jenis gangguan mental yang rentan terjadi di kalangan mahasiswa, baik karena perkuliahan maupun dalam lingkungan pertemanan. Kesehatan jiwa menjadi salah satu concern mahasiswa ITB dalam membuat usaha,” ujar Sonny, seusai penutupan acara PMWxTOP ITB 2021 Batch 1.

Selain itu, adapula edukasi mengenai kesehatan jiwa dalam bentuk seperti infografis, tips&trik, #apakataahlinya (sesi tanya jawab dengan followers), dan juga sudut padang (sharing pengalaman seseorang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa).