Tel-U Berjaya di Anugerah Innovillage 2020, Juara di Empat dari Lima Kategori

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Telkom University (Tel-U) berhasil menjadi juara umum dalam ajang Anugerah Innovillage 2020.

Mahasiswanya mampu mewujudkan berbagai inovasi social project yang dapat memberikan manfaat dan perubahan positif bagi masyarakat dan lingkungan desa tempat tinggalnya.

Dari lima kategori yang diperlombakan, Tel-U berhasil meraih juara pertama dalam empat kategori lomba.

Yang pertama inovasi social project di bidang teknologi informasi berupa smart village.

Kemudian di bidang pertanian berupa pemetaan daerah berdasarkan nilai NPK dan PH tanah berbasis web dengan honeycomb file map.

Lalu di bidang crownfounding dan bidang kebencanaan berupa sistem mitigasi penanggulangan bencana tanah longsor berbasis IoT.

Serta, salah satu inovasi social project yang berhasil meraih predikat best of the best yaitu MyBidan yang merupakan platform informatif di bidang kesehatan untuk pengentasan stunting.

Inovasi ini diimplementasikan oleh Muhammad Ilham Alhari, Widia Febriyani, Wader Jhonson T dari Fakultas Rekayasa Industri di bawah bimbingan Asti Amalia Nur Fajrillah.

Lokasi kegiatan di Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.