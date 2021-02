LIVE STREAMING TV Bersama Final Badminton BWF World Tour Finals 2020, Ahsan/Hendra Main Siang Ini

TRIBUNJABAR.ID, BANGKOK - Siang ini partai final BWF World Tour Finals 2020 akana digelar.

Partai puncak BWF World Tour Finals 2020, Minggu (31/1/2021) mulai pukul 13:00 WIB dan disiarkan langsung atau Live Streaming TV Bersama di TVRI.

Indonesia menempatkan satu wakilnya di partai final nanti yakni ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

The Daddies akan menghadapi ganda Taiwan Lee Yang/Wang Chi Lin.

Partai keduanya akan menjadi laga kedua rangkaian final atau paling cepat pukul 14:00 WIB nanti.

Laga pertama adalah partai ganda putri Lee So Hee/Shin Seung Chan vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong.

Berikut jadwal lengkap partai puncak BWF World Tour Finals 2020, Minggu (31/1/2021) mulai pukul 13:00 WIB:

13:00 WIB Lee So Hee/Shin Seung Chan vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong

14:00 WIB Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lee Yang/Wang Chi-Lin

15:00 WIB Tai Tzu Ying vs Carolina Marin