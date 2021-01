Melaney Ricardo Ternyata Pernah Akan Tinggalkan Suami, Tak Jadi Dilakukan karena Ingat Hal Ini

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi presenter Melaney Ricardo. Selain terpapar Covid-19, dia juga hampir meninggalkan sang suami, Tyson James Lynch.

Mengenai keinginan meninggalkan Tyson diungkapkan Melaney Ricardo untuk pertama kalinya dalam vlog berjudul 'Pengakuan! Melaney dan Tyson Sempat Hampir Berpisah di 2020' yang diunggah di kanal YouTube-nya.

"Tapi sebetulnya di tahun 2020, it crossed my mind couple of times to leave Tyson, bukan divorce, bukan bercerai, tapi just leave him to split up for a while," ujar Melaney Ricardo, dikutip Kompas.com, Minggu (3/1/2021).

Presenter berusia 40 tahun itu mengatakan suaminya tak pernah menyebut kata cerai.

Hal itu terjadi karena Melaney mengaku sifatnya yang temperamental sehingga ia berpikir untuk meninggalkan Tyson.

"I thought at that time, tahun 2020 ini kayaknya I think I am gonna be happy without him, which is its not true. Aku percaya itu adalah siasat si iblis juga untuk bikin aku berpisah dari orang yang di mana aku berjanji sama Tuhan untuk sehidup semati sama dia," kata Melaney.

Melaney merasa saat itu dia sudah bekerja keras dalam hidupnya, sebab itu dia berpikir layak untuk mendapatkan kebahagiaan.

Ditambah lagi, kata Melaney, dia banyak melihat orang yang lebih bahagia setelah meninggalkan pasangannya.

"Puji Tuhan, tidak sampai dilakukan. Aku berusaha mengingat I made a commitment in front of God with this guy, with Tyson, ten years ago," ujar Melaney.

Tyson juga sempat berpikir tinggal di rumah yang terpisah dari Melaney dan kedua anaknya.