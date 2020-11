Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Lansia Rentan Terpapar, Ini Tips Dari WHO Agar Terhindari Dari Covid-19

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kasus Covid-19 di sejumlah negara termasuk Indonesia masih tergolong tinggi karena masih banyak ditemukan kasus positif.

Untuk itu semua orang diimbau untuk selalu waspada terlebih bagi mereka yang rentan terpapar virus corona.

Orang dengan usia lanjut atau lansia termasuk kelompok yang rentan terpapar Covid-19.

Karena itu, lansia harus benar-benar mendapat perhatian keluarganya termasuk dalam hal menjaga kesehatannya agar terhindar dari penularan Covid-19.

Dikutip dari IntisariOnline, orang usia lanjut alias lansia termasuk kedalam golongan yang sangat rentan terinfeksi virus corona (Covid-19).

Seorang pakar epidemiologi dari Harvard, Michael Mina Ph.D., pun mengatakan infeksi virus corona ternyata paling rentan dan berbahaya saat menyerang para lansia.

“Dari pengamatan kami, pada orang berusia di bawah 35 tahun hampir tidak ada. Sementara, angka kematiannya makin tinggi pada orang berusia 40-80 tahun,” katanya seperti dikutip dari WebMD.

Karenanya, mereka yang merasa termasuk kedalam golongan lansia mau tidak mau harus lebih ekstra lagi dalam menjaga risiko infeksi yang mungkin saja bisa terjadi.

Menanggapi hal ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun merilis pedoman untuk menjaga kesehatan di segala usia, termasuk juga untuk lansia.

Pedoman itu tertuang dalam WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour.