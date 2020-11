Cerita Terciptanya MNC-TB, Aplikasi Pendeteksi TB Pertama di Indonesia, Dapat Medali Perak di iCAN

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pandemi Covid-19 menjadi inspirasi bagi Neti Juniarti bersama mahasiswanya. Mereka menciptakan aplikasi Mobile Nursing Centre Tuberculosis (MNC-TB) pertama di Indonesia.

Tujuannya, memudahkan masyarakat untuk aktif menemukan kasus, deteksi awal dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pasien TB.

Neti Juniarti, Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran (Unpad) terdengar penuh semangat saat menjelaskan aplikasi MNC-TB kepada Tribun, Minggu (29/11/2020).

Rasa prihatin karena pandemi Covid-19, mendorongnya bersama mahasiswa yakni Sidik Maulana, Faizal Musthofa, Ahmad Ihsan Fathurrizki, dan Arvyndito Bisma Nugraha menciptakan aplikasi yang mampu mendeteksi gejala awal tuberkulosis.

Neti menjelaskan satu per satu fungsi dan fitur dari aplikasi MNC-TB buatannya.

Dikatakan Neti, aplikasi MNC-TB terdiri atas enam fitur yaitu edukasi, skrining, pengingat minum obat, fitur petugas puskesmas, fitur relawan TB atau kader TB, dan donasi dari masyarakat untuk pasien TB.

"Jadi, melalui aplikasi ini, pasien, perawat, dan relawan punya satu wadah untuk berkomunikasi. Jadi six in one, dengan fitur donasi untuk penderita TBC yang bisa dipilih sudah terintegrasi dalam satu aplikasi," ujar Neti, saat dihubungi Minggu (29/11/2020).

Aplikasi yang diciptakan Neti Juniarti bersama lima mahasiswanya ini sudah diuji dalam lomba The 5th International Invention Innovation Competition in Canada (iCAN) 2020 yang diselenggarakan oleh Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) pada 14 Agustus 2020.

Dari ajang itu, aplikasi bernama MNC-TB itu mendapatkan penghargaan medali perak.