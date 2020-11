696 Investor dari Sejumlah Negara Ikuti West Java Investment Summit 2020

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 696 investor dari sejumlah negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Singapura, Malaysia, dan Finlandia, akan mengikuti West Java Investment Summit (WJIS) 2020.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, mengatakan jumlah tersebut berpotensi bertambah seiring dengan promosi yang terus dilakukan.

"Ada 696 perusahaan dan investor yang siap mengikuti market sounding dan one on one meeting dengan owner project dalam WJIS 2020," ucap Noneng Komara melalui siaran digital, Kamis (12/11).

WJIS 2020 sendiri secara virtual selama empat hari, mulai dari Senin (16/11/20) sampai Kamis (19/11/20). Acara dibagi menjadi delapan kegiatan utama yakni Launching Rebana Metropolitan, Project Announcement, High Level Session, One-on-One Meeting, Investment Talkshow, Trade and Tourism Webinar, Groundbreaking Subang Smartpolitan, dan Site Visit.

Ada 27 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 32 triliun yang siap ditawarkan dalam WJIS 2020. Noneng Komara berharap, WJIS 2020 dapat menjaring minat investor untuk berinvestasi di Jabar, khususnya di Rebana Metropolitan.

"WJIS tahun ini pun fokus pada sektor perdagangan dan pariwisata. Dua sektor tersebut dapat menjadi pemicu tercepat pertumbuhan ekonomi Jabar," katanya.

"Pada triwulan II-2020 dan triwulan III-2020, perekonomian Jabar terkontraksi cukup dalam. Dengan adanya WJIS ini, kami berharap pemulihan ekonomi dapat terakselerasi mengingat investasi merupakan salah satu mesin yang dapat memicu pertumbuhan ekononi," katanya.

Direktur Utama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) Salahudin Rafi berharap dalam WJIS 2020, para investor berminat untuk menanamkan modal di BIJB Kertajati dan Aerocity.

Menurut Salahudin, BIJB Kertajati dan Aerocity merupakan penyangga logistik bagi industri-industri yang berada di kawasan Rebana Metropolitan.

"Dalam WJIS kali ini, kami menunjuk PT Jaswita untuk kerja sama dengan BIJB dan bank bjb membangun hotel bintang tiga, lima, dan mice di kawasan integrated building bandara. Ini diperlukan untuk menunjang keberangkatan haji dan umrah," kata Salahudin.

Perwakilan PT Suryacipta Swadaya yang merupakan owner project Subang Smartpolitan, Grace, mengatakan bahwa WJIS 2020 dapat menjadi pintu masuk bagi investor untuk berinvestasi di Jabar.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jabar atas dukungan kepada sektor swasta sehingga kami dapat mengembangkan kawasan industri kami," ucap Grace.

"Meski dalam situasi pandemi COVID-19, kami tetap mendukung investasi, dan berharap dengan adanya kota baru ini, Subang Smartpolitan, investor akan datang dan berinvestasi di lokasi kami dan Jabar," katanya.