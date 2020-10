Serius Berburu Barang The Beatles, Alva Yanuar pun Dapat Jam Tangan Ringo Starr

Barang The Beatles koleksi Alva Yanuar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Alva Yanuar menuturkan sejak 1980-an hingga awal 2000-an, koleksinya masih sebatas kaset, CD, poster dan buku-buku lokal.

Selain karena keterbatasan dana, barang The Beatles yang dijual di Indonesia kala itu juga sangat terbatas.

Perburuan sesungguhnya baru muncul pada 2006 saat ia mendapatkan kesempatan kuliah S2 di Melbourne, Australia. Di sana, Alva mendapatkan banyak koleksi The Beatles yang lebih bervariasi.

"Saat itu, kalau pulang ke Tanah Air, teman-teman pulang dengan banyak membawa buku-buku kuliah, nah saya justru banyak membawa koleksian The Beatles yang dibeli dari eBay, garage sale, second hand shop, Sunday market, dan lain-lain," kata Alva.

Di mata Alva, selain lagu-lagu The Beatles memang brilian dan tak ada satu band pun yang mampu menyamai hingga kini. Secara grup dan personal, band ini selalu punya cerita yang menarik dan penuh misteri.

Alva Yanuar, kolektor barang-barang The Beatles (Istimewa)

Hal ini pula yang semakin membuat para pecinta The Beatles penasaran dari waktu ke waktu. Alasan yang sama membuat Alva penasaran untuk mengoleksi barang-barang The Beatles hingga item yang paling sulit.

"Sampai saat ini, saya selalu menunggu dan terus mengamati barang-barang The Beatles yang bisa saya koleksi sesuai anggaran yang ada. Saya berharap akan terus bisa mendapatkan barang yang saya cari, bahkan kalau mungkin yang paling jarang dari yang pernah ada," katanya.

Lebih dari 3.000 Item

KOLEKSI benda-benda The Beatles milik Alva Yanuar diperkirakan sudah melebihi 3000 item.

Ia mengaku tidak pernah menghitung jumlah koleksinya, namun yang pasti item-item ini terdiri dari rilisan fisik resmi seperti kaset pita, CD, piringan hitam, VHS, LD, DVD, dan blueray.

Ada juga poster, mainan, game board, musik instrumen, kaos, topi, mug, pemantik api, jam, postcards, dan lain-lain, termasuk gear atau alat musik yang dimainkan para personel The Beatles.

Pernak-pernik The Beatles koleksi Alva Yanuar (Istimewa)

