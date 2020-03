Silver Beat Ikut Meramaikan Band Tribute The Beatles di Bandung, Main dari Kafe ke Kafe

SILVER Beat ikut meramaikan band Tribute The Beatles pada 1984. Personel awal Silver Beat adalah Satria Muharamsyah, Avip Wahyudi, Doni, dan Lili. Mereka terbentuk dari sering berkumpul dan menyanyikan lagu The Beatles.



"Saya sama Avip sekelas di SMA BPI. Kelas 1. Sama-sama suka The Beatles. Kami suka berkumpul di Suryalaya dan Buahbatu,” kata Satria, personel Silver Beat, lewat WhatsApp, Kamis (26/3).

Awalnya, kata Satria, tetangga mengajak main. Namanya Lili, kemudian jadi pemain drum. "Waktu itu acaranya untuk Agustusan," kata Satria.

Kebetulan, kata Satria, ada orang Tizis yang menonton saat mereka pentas. Mereka pun diundang pentas di kafe yang berada di Jalan Kidang Pananjung No 3, Dago, Kota Bandung.

Silver Beat (Istimewa)

Dua tahun bermain di Tizis, kata Satria, Silver Beat bermain di Bumi Sangkuriang pada 1987-an. Baru pada 1989 sampai 2000, mereka bermain di Laga Pub. Di tengah-tengah itu, Silver Beat mengganti pemain drumnya dari Lili ke Shandi. Shandi pernah bergabung di Mat Bitel.

"Sekarang sudah lama enggak main. Kalau ada permintaan, baru bermain. Keliling di kafe sudah jarang. Terakhir main di Rock Star MIM (Jalan Soekarno Hatta) pada 2010-2013," kata Satria.

Menurut Avip, personel Silver Beat, bandnya sekarang lagi vakum. Untuk mengisi kevakuman, PNS Kota Bandung ini bermain bersama The Mighty Blues yang memainkan lagu-lagu aliran rock n roll dan blues.

"Saya dengan Satria mendirikan Silver Beat karena sama-sama penyuka musik the Beatles," kata Avip lewat WhastApp, Kamis (26/3).

Silver Beat (Istimewa)

Menurut Satria, para personel Silver Beat, saat mengulik lagu salah satu dengan mengandalkan mendengar kaset. "Dulu kasetnya harganya masih Rp 1.000-an," kata Satria.

Satria mengaku chord-chord lagu The Beatles yang dibawakannya sesuai dengan chord yang dibawakan The Beatles.