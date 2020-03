Bandung Beatles Community dan Barudak Beatles Bandung Wadah Buat Penggemar The Beatles

Triple-B mentas di sebuah even.

MEMASUKI 2000-an, penggemar The Beatles di Bandung tidak pernah surut. Untuk mewadahinya muncul komunitas Beatles Mania.

Banyak komunitas Beatles Mania di Bandung yang masih berkiprah dan dua di antaranya adalah Bandung Beatles Community (BB Com) dan Barudak Beatles Bandung.

Bandung Beatles Community (BB Com) terbentuk pada 2003. Pencetusnya Rachmanto Sudardjat (55) bersama dua penyiar Beatles Program dan guru Bahasa Inggris Radio Raka FM.

Para Beatles Mania berkumpul di Taman Musik. (Istimewa)

"Tepatnya 13 Desember 2003 dan dibuatkan akta Notaris jadi perkumpulan yang legalitasnya jelas. Launching-nya di Hotel Sawunggaling dan dihadiri dua orang anggota Dewan Kota Bandung," kata Rachmanto via WhatsApp, Kamis (26/3)

Bandung Beatles Community pada 7 Desember 2019 mengadakan Magical History Concert di Gedung New Majestic, Jalan Braga, Kota Bandung. Even tersebut dihadiri komunitas fan The Beatles dari Bogor, Yogyakarta, Jakarta, dan Perkumpulan Beatlemania Indonesia lainnya.

Menurut Rachmanto, even tersebut bakal digelar kembali pada Desember 2021. Skalanya international dan akan digelar di tujuh venue yang menonjolkan heritage Kota Bandung.

Muhammad Fikry Primananda Ardhyan tampil bersama The Littlebeat. (Istimewa)

"Pembukaan bakal dimeriahkan Reo Brothers Philippines dan penutupan oleh Fab Four California USA. Band Tribute Beatles dari pelosok Indonesia juga akan main," kata Rachmanto.

Sepuluh tahun kemudian, komunitas lain muncul, namanya Barudak Beatles Bandung atau biasa disebut Triple-B. Komunitas ini terbentuk di Bandung pada 25 September 2013.

"Berawal dari ngumpul dan kongko beberapa Beatlemania tentunya diselingi dengan menyanyi lagu-lagu The Beatles di Karamba Kafe Bandung, akhirnya kami sepakat membentuk wadah Barudak Beatles Bandung," kata pengurus Triple-B, Deddy Nurhadianto (51), via WhatsApp, Kamis (26/3).

Band Triple-B (Istimewa)

Menurut Deddy, komunitas ini agak vakum setelah Karamba Kafe ditutup dan sebagian besar anggotanya mempunyai kesibukan masing-masing. "Triple-B memiliki beberapa even dan jadwal reguler yang melibatkan beberapa member.

Triple-B juga mempunyai member yang punya grup band tribute Beatles dan membentuk grup band komunitas yang bernama Triple-B," katanya. (januar ph)