Seminggu Menjelang Iduladha, Harga Cabai di Tingkat Petani Ciamis Tak Lagi Pedas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS – Harga cabai di Ciamis tak juga naik meski Hari Raya Iduladha sudah di depan mata.

Di tingkat petani di sentra sayur-mayur kawasan Agropolitan Sukamantri Ciamis, sejak dua minggu lalu harganya masih bertahan di angka Rp 12 ribu per kilogram untuk cabai merah keriting. Cabai TW besar Rp 15 ribu per kilogram. Sedangkan cabai rawit Rp 15 ribu per kilogram.

“Padahal tahun lalu, seminggu menjelang Iduladha harga cabai di tingkat petani sudah menembus angka Rp 40 ribu per kilogram untuk semua jenis cabai. Tapi tahun ini semuanya melempem tak kunjung naik sejak dua minggu lalu,” ujar Pipin Apilin, petani cabai yang juga Ketua Gapoktan Karangsari Desa Cibeureum, Kecamatan Sukamantri, Ciamis, kepada Tribun, Minggu (26/7/2020).

Biasanya menjelang dan di Hari Raya Iduladha masanya bagi petani cabai marema (panen dengan harga tinggi) karena meningkatkan permintaan cabai untuk memasak daging kurban.

“Tetapi sekarang lesu. Mungkin ini dampak dari Covid-19. Permintaan pasar untuk cabai dan daya beli masyarakat rendah. Kondisi permintaan belum pulih. Padahal hasil panen stabil,” katanya.

Dengan harga yang sekarang di tingkat petani, menurut Pipin, petani hanya menikmati pulang modal.

“Petani tidak mendapat untung. Petani cabai benar-benar terdampak Covid-19, butuh bantuan stimulan dari pemerintah,” ujar Pipin.

Namun, melempemnya harga tak berlaku untuk cabai lokal tanjung yang sejak dua minggu lalu sudah bertengger di harga Rp 30 ribu per kilogram. Sebelumnya hanya Rp 17 ribu per kilogram.

“Tapi menjelang Iduladha ini belum naik lagi,” katanya.

Saat harga cabai tak kunjung naik, harga tomat di tingkat petani di Sukamantri malah turun drastis dari Rp 5.000 per kilogram jadi Rp 2.000 per kilogram. (*)