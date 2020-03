Manfaat Kina Disebut sebagai Anti Virus Corona, Begini Segudang Manfaatnya yang Jarang Diketahui

Kina mengandung zat klorokuin fosfat, zat tersebut disinyalir dapat menangkal virus corona, begini manfaatnya.

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa waktu lalu, Dewan Negara China menyatakan ada bahan yang bisa mengobati pneumonia pasien Covid-19 atau virus corona

Bahan tersebut terkandung pada zat klorokuin fosfat.

Dalam hal ini klorokuin fosfat ternyata bisa didapatkan dari tumbuhan kina.

Selain itu klorokuin juga diproduksi di pabrik Kimia Farma.

Penelitian mengungkap klorokuin fosfat memiliki potensi antivirus spektrum luas, termasuk mengatasi jenis virus corona.

Diketahui pula bahwa kina tumbuh subur di wilayah Jawa Barat.

Dikutip dari Kompas.com, Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran, Keri Lestari menjelaskan klorokuin fosfat dapat memblokir infeksi virus corona atau Covid-19.

Studi yang dilansir US National Library of Madicine National Institut of Health menunjukkan setidaknya 100 pasien berhasil disembuhkan.

Klorokuin terdapat pada tumbuhan kina sebenarnya sudah sejak lama dikenal sebagai obat malaria.

Selain itu kina pun memiliki segudang manfaat lainnya.

Tumbuhan bernama latin Cinchona terbilang tumbuhan yang langka.

Kina menjadi tanaman herbal banyak ditemukan di hutan hujan tropsi, salah satunya di Indonesia.

Bersyukurlah di Indonesia Jawa Barat Kini masih banyak ditanam.

Eksrtrak kina berkhasiat untuk mengobati malaria.

Selain itu juga bermanfaat untuk meningkatkan kondisi kesehatan.

Lantas apa saja manfaat dan khasiat kina untuk kesehatan?

Berikut ini deretan manfaat kina dikutip tribunjabar.id dari doktersehat.com.

1. Mengobati malaria

Sejak dulu, kina dikenal sebagai tanaman herbal untuk mengobati malaria.

Kandungan alkaloid dan kuinina bermanfaat mengatasi malaria.

kina membunuh dan menghalangi parasit malria yang ada dalam aliran darah.

2. Mengatasi masalah pencernaan

kina juga bermanfaat mengatasi masalah pencernaan.

Kulit pohon kina dapat merangsang produksi jus pencernaan yang mengandung enzim.

Ia juga mengatasi parasite dan protozoa dalam usus yang menyebabkan berbagai masalah dalam pencernaan.

3. Mengatasi gangguan jantung

Penggunaan kina juga bermanfaat mengatasi gangguan jantung.

Zat alkaloid dan kuinidin di dalamnya bisa mengobati aritmia.

4. Obat flu

Berikutnya Kini juga dapat mengobati gejala flu.

kina digunakan mengatasi influenza ringan, flu biasa hingga flu babi.

kina dapat menurunkan gejala flu seperti bersin-bersin, hidung mempet dan lainnya.

5. Mengatasi kanker

Bermanfaat sebagai anti virus, kina juga tercatat sebagai obat terapi kanker.

Penggunaan kina sebagai obat herbal dilakukan di Amerika Selatan.

kina dipercaya dapat mengobati beberapa jenis kanker.

Seperti kanker payudara, kanker hati, kanker limpa, dan lain sebagainya.

6. Mengatasi gangguan pembuluh darah

Selain mengatasi pencernaan hingga kanker, kina juga mengatasi masalah pada pembuluh darah.

Seperti varises dan wasir.

Untuk jenis obat ini, kina biasanya diolah berupa obat herbal atau tropikal.

7. Mengatasi kram otot kaki

Dalam sebuah penelitian, kina juga memiliki efek positip mengatasi kram kaki.

Hasil peneltian pada 2002 lalu menunjukkan kina efektif menurunkan intensitas, frekuensi dan neyi pada kram kaki, tanpa menimbulkan efek samping.