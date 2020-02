First Academy Kembangkan SDM UKM Indonesia Agar Bisa Bersaing di Era lndustri 4.0

First Academy Conference dengan tema Digital Talent Readiness for Future of Work yang digelar di Bandung, Kamis (20/2/2020).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Era industri global kini sudah merambah ke sistem 4.0 dimana teknologi digital sudah semakin mendominasi sistem kerja dalam suatu platform.

Melihat ini, PT Link Net Tbk (LINK) melalui First Media dengan anak usahanya PT Infra Solusl Indonesia (I-Solution) menggelar First Academy Conference di Bandung, Kamis (20/2/2020).

Mengambil tema "Digital Talent Readiness for Future of Work" program ini merupakan bagian dari peluncuran First Academy, sebuah platform yang bergerak dalam pengembangan kompetensi dan skill untuk mendukung para pelaku startup, Usaha Kecil & Menengah (UKM), maupun profesional agar dapat bersaing di era lndustri 4.0.

Presiden Direktur & CEO PT Link Net Tbk, Marlo Budiman, mengatakan bahwa melalui l-Solution, pihaknya berinisiatif menghadirkan First Academy untuk menjawab tantangan di era Industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hadirnya I-Solution akan menyediakan peluang baru bagi Link Net untuk tumbuh Iebih cepat dan Iebih efektif.

"Pada saat yang sama juga akan membuat pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan untuk dapat melayani perusahaan-perusahaan di Indonesia secara Iebih luas Iagi. Kami berharap melalui kerjasama dengan berbagai pihak akan membantu mempercepat akselerasi startup di Bandung dan secara luas di Indonesia, agar mampu bersaing hingga kancah dunia,” kata Marlo di sela acara.

Dalam konferensi ini, kata Marlo, terdapat empat materi yang disampaikan yaitu “Digital Transformation in The Industrial Wo'rfd in Indonesia", "The Application Big Data, Data Analytic, People Analytic, Al", "The Application of Digital Talent in The Mining Industry", “Digitalization in PT KCf'", serta “The Journey of Digitalization HC Management at Pelindo 1 ".

Adapun narasumber yang hadir adalah Firdaus Alamsjah (Executive Director of Binus CREATES), Andry Alamsyah (Direktur Digital Business Ecosystem Research Center Telkom University), Indra Kanoena (Board of Director PT BUMA), Albertus lndarko (Vice President IT PT Kereta Commuter Indonesia/KCI); dan Hamied Wijaya (HR & General Affair Director PT PELINDO 1).

Marlo menyebutkan bahwa startup sedang memasuki masa perkembangan yang cepat dimana berdasarkan situs Startup Ranking per 21 Maret 2019, jumlah stanup di Indonesia mencapai 2.074.

"Ini menempatkan Indonesia di posisi kelima sebagai negara dengan startup terbanyak di dunia," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy CEO PT Infra Solual Indonesia, Yosafat Hutagalung, mengatakan bahwa First Academy sebagai knowledge incubatory startup memiliki misi untuk mengembangkan dan membangun ekosistem pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Berkolaborasi dengan komunitas Tujuh Ruang, First Academy berfokus pada pengembangan dari sisi Knowledge, Skill, & Competencies dengan beberapa pilar ilmu di antaranya Leadership & Managerial, Technical Development, dan Sales.

"Selain itu. First Academy juga terbuka bagi Business to Business, Business to Customer, dan Peer to Peer, sehingga menjadi sebuah ekosistem pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang torintegrasi dan mampu meningkatkan employability," tutur Yosafat.

Menurut dia, Bandung dipilih menjadl tempat penyelenggaraan pertama First Academy karena Bandung dijuluki sebagai kota kreatif dan merupakan salah satu kota yang banyak melahirkan perusahaan startup di Indonesia. (kemal setia permana)