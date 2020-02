Harga Cabai Merah di Kota Tasikmalaya Kini Mencapai Rp 90 Ribu Per Kg, dari Bandar Naik Terus

Seorang pembeli memegang cabai merah domba yang saat ini harganya mencapai Rp 90.000 per kg, Jumat (7/2/2020).

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Harga cabai merah di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, terus merangkak naik. Hasil pemantauan, Jumat (7/2/2020), harga cabai merah besar (domba) kini dijual dengan harga Rp 90.000 per kg.

Salah satu pedagang sayuran di Pasar Cikurubuk, Eti (49) menuturkan, tiga hari lalu harga cabai merah domba masih Rp 75.000. Saat ini sudah mencapai Rp 90.000 per kg.

"Dari bandarnya memang terus naik. Saya pun tidak bisa apa-apa selain menjual dengan harga yang tidak rugi," kata Eti.

Menurut Eti, kenaikan harga yang terlalu drastis pun sebenarnya tidak menguntungkan pedagang. Karena pembeli pun berkurang. Padahal keuntungan dari kenaikan harga tersebut juga tidak berbeda dengan harga normal.

"Bagi kami pedagang, naik harga seberapa pun, besar keuntungannya tetap saja. Malah kalau harga menembus Rp 90.000, kami malah rugi karena jumlah pembeli berkurang," ujar Eti.

Tak hanya cabai domba, jenis cabai lainnya pun ikut naik. Cabai rawit merah yang biasanya dijual dengan harga Rp 30.000, kini melonjak menjadi Rp 85.750 per kg.

Cabe merah biasa yang semula dijual Rp 25.000, saat ini harganya mencapai Rp 72.750 per kg. Cabe merah keriting yang biasanya Rp 30.000 kini jadi Rp 57.000 per kg. Begitu juga dengan harga cabe rawit hijau yang biasa dijual Rp 20.000, naik jadi kini Rp 55.750 per kg.

