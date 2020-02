Paket Romantic Dinner dengan Aneka Menu ala Fusion di Belle Vue Elevate, Bisa Jadi Pilihan Anda

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day yang jatuh setiap 14 Februari, akan segera tiba. Belum punya rencana merayakannya dengan kekasih?

Belle Vue Elevate G.H Universal Hotel Bandung menawarkan paket Romantic Dinner dengan aneka menu ala fusion, bagi anda yang ingin merayakan Hari Kasih Sayang secara spesial, tanpa harus bertolak dari Bandung.

Paket tersebut di antaranya adalah Sparkling Package yang terdiri dari satu set menu dinner (aromatic salad, minestrone soup, tournedos steak, pan fried dori steak, dan desert choux caramel coffee dulcey), mocktail untuk 2 orang, dan bunga mawar. Lokasi di area rooftop, harga (Rp 750.000,- nett)

Royale Package terdiri dari satu set menu dinner (shrimp salad, beef tomato soup, chicken aglio soup, chicken aglio pasta, berry sorbet, baked lamb chop, grilled salmon fillet, dan desert fruit Delight Pie), wine untuk 2 orang, chocolate praline, Boneka teddy bear, dan bunga mawar. Lokasi di area Belle Vue Elevate, harga Rp 1.750.000.

Sedangkan Chapel of the angel merupakan paket yang paling sempurna dengan beragam keistimewaan.

Paket ini terdiri dari satu set menu spesial dinner (sea scallop salad, creamy chicken triple mushroom soup, seafood tomato soup, berry yoghurt sorbet, prime ribs steak, fillet or grouper roll, dan desert minty cream brulee), 1 botol wine, Bouquet flower, chocolate praline, boneka tedy bear, personal butlet, dan Romantic Music Back Sound.

Lokasi romantic dinner Chapel of the angel ini suasananya lebih private karena dikususkan untuk 1 couple (pasangan). Harga paket Chapel of the angel dibanderol Rp 5.750.000,-nett.

Marketing Communications Manager G.H Universal Hotel Bandung, Anti Purnamasari, menuturkan, ketiga lokasi paket Romantic Dinner ini, akan didekorasi dengan sentuhan romantis ala Valentine. Mulai dari seluruh area ruangan hingga table dinner turut didekorasi dan ditata.

"Selain itu, Kami juga menyuguhkan alunan Live music yang dapat menambah kesempurnaan paket Romantic Dinner di sini. Ketiga paket Romantic Dinner ini mulai berlaku saat perayaan valentine pada 14 Februari mendatang," ujar Anti kepada Tribun Jabar, ditemui di Belle Vue Elevate, belum lama ini.