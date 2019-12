Akhir Pekan Ini, Garut Auto Contest Ramaikan Swiss van Java

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Akhir pekan ini, 234 SC region Garut mengadakan Garut Auto Contest 2019.

Kontes mobil tersebut bakal memeriahkan kegiatan otomotif yang jarang digelar di Garut.

Heqi Irfani, Ketua Pelaksana Garut Auto Contest, mengatakan acara kontes otomotif tersebut merupakan yang pertama dan terbesar di Garut.

Kegiatan tersebut untuk memfasilitasi hobi otomotif kaum muda.

"Kami ingin menggeser citra negatif anak muda yang suka ugal-ugalan di jalan. Makanya ada kontes agar diarahkan ke hal positif," ucap Heqi di Gedung KNPI Garut, Jumat (6/12/2019).

Kontes mobil tersebut akan diikuti 75 peserta dari berbagai daerah, baik Jawa Barat maupun luar Jawa Barat.

"Pesertanya dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Kuningan, Bandung, Tasikmalaya, dan Garut ikut dalam kontes ini," katanya.

Meski jadi kegiatan perdana, Heqi menyebut pihaknya membuat terobosan.

Ada 89 kategori yang dalam kontes tersebut.

Ini ditambah tiga kategori best of the best dan satu kategori king of the king.

"Kami buka slot peserta itu sebanyak 86. Yang sudah registrasi ada 75. Untuk event awal sudah cukup banyak pesertanya," ucapnya.

Acara tersebut akan berlangsung selama tiga hari mulai Sabtu (7/12/2019) di Jalan Veteran, Kecamatan Garut Kota.

