Bandung Peringati Hari AIDS Sedunia, 1 Desember 2019, Ada Test HIV dan Konseling Gratis

TRIBUNJABAR, BANDUNG - The 8th World Workshop on Oral Health and Disease in AIDS (WW8 AIDS), telah dilaksanakan dengan tuan rumah Indonesia, di Seminyak, Bali, 13-15 September 2019.

Pertemuan global tersebut menghasilkan Deklarasi Bali, yang kesepakatan isinya dipimpin oleh Ketua Komite Penyelenggara Internasional WW8 AIDS, Professor Anwar R Tappuni (the Queen Mary University of London).

Peringatan Hari AIDS Sedunia, diperingati setiap 1 Desember 2019, Panitia WW8 akan mengadakan AIDS Walk Bandung 2019, di kawasan car free day (CFD), Dago.

"Kami menyelenggarakan AIDS Walk Bandung sebagai implementasi dari Deklarasi Bali 2019. Bahwa dokter gigi berkomitmen penuh untuk melawan stigma dalam pengobatan pasien HIV/AIDS," kata Ketua Komite Penyelenggara Lokal WW8 2019, Dr Irna Sufiawati drg. Sp. PM (K) Ph. D, di Bandung, Sabtu (30/11/2019).

Acara mengusung tema "Dokter Gigi Tanpa Stigma" ini juga memuat kegiatan sosial penyuluhan pemeriksaan gigi dan mulut gratis, hingga layanan tes HIV dan konseling gratis.

AIDS Walk Bandung diikuti 500 peserta terdiri dari aktivis, dokter gigi, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang peduli HIV/AIDS, ada aksi teatrikal dan hiburan lainnya.

Pada aksi jalan kaki di CFD Dago Bandung ini, peserta membawa balon dan tulisan kampanye peduli HIV/AIDS, antaranya berbunyi 'Bandung Juara Tanpa Stigma', 'Dentist make the world a a better place', Jauhi Virusnya Bukan Orangnya', 'HIV Ada Obatnya', 'Ketahui Status HIV Sejak Dini', dan “Aku Peduli AIDS”.

Harapannya pesan para dokter gigi dapat juga dirasakan masyarakat, khususnya pengunjung CFD Dago, untuk peduli HIV/AIDS. (Tribunjabar.id, Tiah Sm)