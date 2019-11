Untuk Mendeteksi Truk ODOL, Jasa Marga Bakal Pasang WIM di Tol Palikanci Cirebon

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - PT Jasa Marga bakal memasang alat weight in motion (WIM) di ruas Tol Palimanan - Kanci (Palikanci) Kabupaten Cirebon.

Alat tersebut untuk mendeteksi kendaraan besar yang muatannya melebihi kapasitas maksimal yang telah ditentukan.

Agar kendaraan over dimension and over load (ODOL) itu tidak bisa masuk ke dalam ruas tol.

Kepala Manajemen Lalulintas Area 2 Seksi Semarang - Cirebon Jasa Marga Tollroad Trans Jawa, Agus Hartoyo, mengatakan, rencananya alat tersebut dipasang tahun depan.

"Pemasangannya dilaksanakan pada catur wulan kedua 2020," kata Agus Hartoyo saat ditemui usai razia over dimension and over load (ODOL) di Rest Area KM 227B Tol Palimanan - Kanci (Palikanci) Kabupaten Cirebon, Selasa (12/11/2019).

Ia mengatakan, diperkirakan alat itu sudah terpasang di Tol Palikanci pada April - Mei 2020.

Karenanya, ditargetkan sebelum arus mudik Lebaran 2020 alat WIM sudah bisa digunakan di Tol Palikanci.

Namun, pihaknya mengakui pemesanan alat WIM itu dilakukan sejak Januari 2020.

"Kami pesan di luar negeri, anggaran pemasangan alat WIM mencapai Rp 5,5 miliar," ujar Agus Hartoyo.