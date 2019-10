Ketahui Sejumlah Fakta Tentang Stroke di Hari Stroke Dunia, Jangan Sampai Terlambat untuk Disadari

Hari ini, Hari Stroke Dunia, perlu diketahui fakta tentang stroke mulai dari gejala, penyebab dan pencegahan, agar tak terlambat untuk disadari

TRIBUNJABAR.ID - Hari Ini diperingati Hari Stroke Dunia 2019, yang jatuh setiap 29 Oktober.

Setiap tahunnya tema yang diusung berbeda-beda.

Seperti diperingati Hari Stroke Dunia 2019 kali ini mengusung tema Don't Be The One.

Kendati mengusung tema berbeda, namun tujuan peringatan Hari Stroke Dunia selalu sama.

Yaitu untuk terus mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat dunia tentang stroke.

Seperti diketahui stroke adalah penyakit yang termasuk banyak diderita penduduk dunia.

Kondisi penderita stroke di mana otak mengalami kerusakan atau gangguan secara mendadak.

Hal ini disebabkan karena terjadinya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak.