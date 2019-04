Warga Hingga Komunitas Sepeda Mengaku Gembira Ikut Pemilu Run

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perhelatan Pemilu Run yang digelar KPU Jabar bekerjasama dengan Harian Pagi Tribun Jabar pada Minggu (7/4/2019) mendapat tanggapan positif dari para peserta yang mengikutinya.

Seorang peserta, Danny Lesmana, mengatakan bahwa Pemilu Run yang digelar KPU Jabar bisa menjadi ajang sosialisasi bagi masyarakat agar tidak lupa mencoblos pada 17 April ini.

"Ini bisa menjadi ajakan juga kepada masyarakat untuk tidak golput. Say no to golput. Lebih baik menyalurkan hak suara kita ke TPS karena hak suara kita bisa turut menentukan masa depan bangsa," ujar Danny.

Pegiat di Komunitas Sepeda Lipat Bandung ini juga mengaku turut antusias mengikuti ajang Pemilu Run karena dia juga ingin berperan aktif dalam menyosialisasikan kesuksesan pemilu tahun ini.

Danny berharap bahwa melalui ajang ini masyarakat akan tertarik untuk turut menjaga pemilu agar berjalan damai dan lancar.

Sementara peserta lainnya, Gustiani, menyebut bahwa ketertarikannya mengikuti ajang ini karena berbagai faktor.

Selain hobi lari, ia juga menjadikan ajang ini sebagai sarana bersilaturahmi dan berkontribusi menyosialisasikan Pemilu 2019 kepada masyarakat.

"Harapan saya sih, siapapun pilihannya, meskipun berbeda, kita tetap bisa akur dan terus bisa sauyunan sebagaimana yang sudah menjadi tagline Pemilu Run ini," ujar warga Kawaluyaan ini.

Dalam ajang ini, panitia penyelenggara menyediakan berbagai doorprize mulai dari peralatan elektronik rumah tangga hingga sepeda dan motor.

